Verónica Abad: "La campaña sucia en mi contra también se dio a la interna de ADN"

La vicepresidenta Verónica Abad Rojas habla en una rueda de prensa, este martes 28 de noviembre de 2023, desde el edificio de la Vicepresidencia de la República. ¿La razón? El distanciamiento con el presidente Daniel Noboa Azín y la misión encomendada de ser "embajadora por la paz" en el conflicto entre Israel y Hamás, desde Tel Aviv.

La última vez que se pronunció sobre le tema fue pasado 25 de noviembre. Ella publicó un video por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que entre otras cosas dijo que las formas de violencia también se expresan enviando a una mujer a "morir a la guerra".

Luego de 45 minutos de espera, Abad inició sus palabras. Se disculpó por la demora, pero no dio razones. Señala que una campaña en su contra la vivió en redes sociales y al interior del partido ADN.

"Desde la campaña hemos tratado de ir en contra de un ataque continuo contra mi persona... Presentaron videos antiguos, presentándolos como nuevos, como propuestas de campaña y lo siguen haciendo (...) Me acusan de contradecir las propuestas de Daniel Noboa. Esta campaña sucia también se ha dado a la interna de ADN. Yo luchaba contra dos campañas sucias", dice.

La vicepresidenta de la República también explica que no tiene conflicto en reconocer liderazgo. "Yo no tengo conflicto en reconocer los liderazgos y las autoridades... Reconozco a Dios y doy gracias al presidente Noboa por hacerme parte de su campaña".

Sobre las razones de su no presencia en el almuerzo de posesión y la foto oficial con las autoridades de gobierno, menciona: "Se ha dicho que rechacé ir al almuerzo, a Olón a recibir los resultados y a la foto oficial, pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo (...)".

"He sido siempre una mujer de hoja limpia y no voy a cambiar a menos que haga daño a mi país. Yo no hago bloqueos, hago puentes. Hasta aquí lo que se ha tenido que aclarar hace mucho tiempo atrás", divide su intervención Abad y da paso al tema de su encomienda en Israel.

"Se dice que se prepara el camino para destituirme (...) Ecuador me eligió con más de cinco millones de votos. Hay que transparentar acuerdos, habla del diálogo para solucionar diferencias", agrega Abad y afirma que el equipo de comunicación del presidente siempre le ha pedido que no hable.

La vicepresidenta insiste en el diálogo para la solución de malos entendidos. "No cedas ante el mal, actúa con valentía", cita a Virgilio y asegura que se va a cumplir con la delegación a Israel. Solicita acompañamiento internacional.

Abad no duda al afirma que "el presidente me quiere lejos de Ecuador", sin embargo, anuncia que ha iniciado los trámites con los diferentes ministerios para desplazarse a Tel Aviv, es decir, acepta el decreto 27 del presidente Daniel Noboa.

"Señor presidente hemos estado trabajando en nuestro plan de trabajo en la misión encomendada (...). No vamos a abandonar el cargo como se ha querido hacer creer", menciona.

Reconoció que ni países con poderío económico como Estados Unidos han logrado conseguir la paz en Medio Oriente entre Israel y Palestina pero que hará sus esfuerzos.

Se reunirá con los representantes de los países que han felicitado al Ecuador por la designación. Espera también conocer con qué equipo contará, quiere saber cómo están las líneas informativas sobre el conflicto en Israel. No sabe cuándo irá pero han perdido que la información se envíe hasta el 30 de noviembre. Dice que será vicepresidenta y embajadora en Israel. Entiende que si ya fue designada es porque ya tiene el beneplácito.

"Vamos a brillar y a tomar las mejores herramientas y a los mejores ecuatorianos", agrega, "en el otro lado del mundo necesitamos equipo no creo que el presidente haya pretendido que vaya sola. Conozco Israel y sé los beneficios. Mi presencia será notable en el Ecuador aún estando a kilómetros del Ecuador... No abandono el barco, me envían lejos", aclara.

Ofrece traer la colaboración y cooperación internacional de Israel a Ecuador como incentivo y motivación a varios planes como turismo y comercio que son paz al igual que el empleo, la innovación y la tecnología. "Queremos la paz pero es importante primero a la paz entre nosotros, no va haber discusión, va haber trabajo", concluye.