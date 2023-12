Aquiles Álvarez denuncia que gobierno esquiva invitaciones por seguridad

Que no quiere contestarle los pedidos de reunión. Así inició su intervención el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez su enlace radial de todos los miércoles en referencia a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia para trabajar en conjunto por la seguridad de la ciudad más violenta del Ecuador.

"Desde que se sentó este gobierno, desde casi un mes le enviamos una carta a la ministra Palencia, le pedimos que venga. Queremos conocer el plan Fenix, no nos contestó, obviamente no quiere contestarnos. Pero convocó una reunión a los alcaldes de la zona 8, el lunes 11 a las 10:00 de la mañana… Pero nos canceló antes de que se dé, en el domingo 10" refutó el primer edil.

Estas declaraciones llegan después de que la funcionaria Palencia dijo en entrevista a Ecuavisa que se tiene identificado a quienes ejecutaron la masacre en Guasmo Sur, donde murieron cuatro hermanos de siete, cinco, tres años; y, una bebé de cinco meses de nacida. Agregó que hubo 10 allanamientos y que no se dará más detalles para no entorpecer el proceso de investigación.

Estamos hartos de los comunicados, los comunicados se los lleva el viento y los videos tontos también… Facilito es mandar un video desde una oficina, haciendo política de algo que nos duele a todos, la gente quiere acciones concretas Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

El alcalde respondió que Guayaquil está solo, que las competencias de seguridad son de todos pero que las acciones que ejecutan sirven de poco o nada si no hay ni respaldo o apoyo del Gobierno Nacional. "No está bien hacer política de la muerte violenta de cuatro niños y dos padres heridos".

Agregó que después de las cancelaciones de las reuniones, les preocupa que no haya respuestas y que en entrevistas a medios de comunicación diga que espera al menos colaboración de los municipios si no se da a conocer al menos la hoja de ruta del denominado Plan Fénix (propuesta de campaña de Daniel Noboa para acabar con la inseguridad).

“No podemos tener más aplazamientos, necesitamos acercamientos” resalta el alcalde Aquiles Alvarez durante el #EnlaceRadialGye. pic.twitter.com/RpSCDdJgap — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) December 13, 2023

Enfatizó que no se trata de una queja, pero que no se puede trabajar sin respuestas porque si existe lejanía "vamos a estar fregados... con cada día que pasa crecen las muertes violentas". Además de que el establecer una comunicación clara permite una mayor coordinación en la responsabilidad compartida en temas de seguridad.

"Si no hay una respuesta, si van a mirar de lejos a Guayaquil, si no lo quieren tener cerca, que nos avisen, si no tienen una planificación que nos avisen también, si nos quitan la competencia del quinto puente, que nos entreguen la de seguridad, pero necesitamos respuestas. No podemos seguir así".

