Masacre en el Guasmo: Los menores son velados mientras la madre continua grave

El dolor se siente en cada espacio de la casa donde desde la tarde del martes 12 de diciembre son velados los cuerpos de los cuatro hermanitos asesinados la noche anterior en una vivienda de la cooperativa Guayas y Quil 1 en el Guasmo sur de Guayaquil.

Los restos de los menores de edad, los cuales reposan en cuatro féretros blancos comprados a crédito, son velados en el domicilio de sus bisabuelos paternos y sean sepultados el jueves en el cementerio Ángel María Canales del suburbio porteño.

Los pequeños de 7, 5 y 3 años y la bebita del 5 meses fallecieron a consecuencia de los disparos perpetrados por sujetos que llegaron a bordo de un auto color blanco, el mismo que fue hallado abandonado horas después en el mismo sector de la ciudad.

Rosa, la madre de los niños, trató de protegerlos con su cuerpo, recibió siete impactos de proyectil y se encuentra asilada en una casa de salud con pronóstico reservado.

"La salud de mi hija se complicó, luego de una intervención quirúrgica en su pierna. Está muy grave, solo un milagro podrá salvarla", manifestó la madre de la señora baleada.

Sin embargo, el dolor no es único sentimiento que embarga a esta familia guayaquileña, la incertidumbre y el temor también se ha apoderado de ellos, pues temen represalias por parte de los delincuentes que perpetraron este doloroso hecho que acabó con la vida de los cuatro hermanitos.

"Somos gente de bien, trabajadora, honesta, no nos metemos con nadie, pero tememos por nuestra vida, nosotros no vimos nada, no sabemos quiénes fueron, solo pedimos justicia", expresó uno de los allegados de las víctimas.

La mañana de este miércoles 13 de diciembre, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio a conocer en un medio de comunicación que la Policía ha realizado varios allanamientos y que ya están identificados los responsables del crimen de los menores de edad.

