Los maestros jubilados viven un calvario desde hace 13 años

Su rostro luce pálido y cansado debido al tratamiento oncológico que recibe desde hace varios años. Tiene cáncer de mama y hernias discales en la columna vertebral. Durante 32 años educó a miles de niños de Guayaquil. Su nombre es Mabel Riofrío, de 54 años, quien en 2019 se jubiló por discapacidad para acogerse al estímulo económico, como establece (para los docentes del sector público) la vigésima primera disposición transitoria de la Constitución; pero, hasta ahora no recibe ese beneficio.

Ella forma parte de al menos 11.000 profesores jubilados que desde 2008 hasta la actualidad reclaman pagos parciales o totales de sus haberes, que fluctúan entre 18.000 y 53.000 dólares por sus más de tres décadas de servicios.

El Gobierno nos está dando la espalda al no escuchar nuestro pedido. Queremos que se nos pague lo que por ley nos corresponde y que es fruto de nuestro trabajo.

Mabel Riofrío, maestra jubilada

En la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 1.500 maestros jubilados que están a la espera de que se les cancele esos valores.

A pesar de su estado de salud, Riofrío y decenas de jubilados de la provincia asistieron a una rueda de prensa convocada por la Federación Unionistas de los Trabajadores de la Educación del Ecuador (FUTE), en conjunto con integrantes de la Confederación de Jubilados 13 de abril, para dar a conocer sus problemas y las acciones que tomarán.

Mabel Riofrío, maestra jubilada que tiene una enfermedad catastrófica. Miguel Canales / EXPRESO

Ellos mostraron carteles que tenían escritos el pedido que están realizando: el pago del incentivo jubilar que el Gobierno les adeuda, el cual asciende a 650 millones de dólares.

Riofrío señala que ese incentivo jubilar le serviría para pagar exámenes médicos y para medicinas que debe tomar diariamente por su enfermedad.

“Debido a una incorrección al emitir una acción de personal por parte del distrito educativo, el bono no se ha entregado”, menciona, al indicar que ha enviado cartas a la Subsecretaría de Educación de la Zona 8 y distrito al que pertenecía, pero no dan solución ni le informan lo que ocurre.

Se debe cumplir con el cronograma de pago, ya que estamos a pocos meses de que culmine este Gobierno y el que venga querrá elaborar su propio calendario y eso será una pérdida de tiempo. Isidro Demera, docente jubilado

Situación similar viven otros maestros jubilados. Martha Alarcón, de 64 años, quien es hipertensa y tiene un problemas de hipertiroidismo, dice que la pensión del Seguro Social no le alcanza para comprar ciertas medicinas, lo cual empeora su salud. “Debo ir a un médico particular porque en el IESS me dan cita para después de tres meses”, argumenta la maestra de educación inicial que se jubiló en el 2016, luego de haber trabajado en el magisterio fiscal por más de 40 años.

No sé si tendré fuerza para seguir reclamando mis derechos. Espero que el Gobierno nos pague lo que nos adeuda, antes de que más compañeros mueran sin ver su dinero.

Jenny Jara, profesora jubilada

Bolívar Potes, presidente de la FUTE, recuerda que enero de 2019, el Gobierno se comprometió a cancelar parte de lo adeudado. “Han pasado dos años y no se ha cancelado todos los rubros, ni tampoco se les ha pagado a todos los maestros jubilados”, asegura, al lamentar que muchos de sus compañeros tienen enfermedades catastróficas y no pueden esperar más, mientras que otros han muerto sin recibir lo que por ley les corresponde.

Jenny Jara, maestra jubilada en el 2015 y aún no le pagan el incentivo jubilar. Miguel Canales / EXPRESO

Potes aseguró que desde el 2019 el Gobierno ha firmado acuerdos y actas de compromisos para la cancelación de estos valores, pero hasta ahora no se han hecho efectivo.

A unos maestros les cancelaron una parte de su jubilación en efectivo y otra con bonos. Muchos iniciaron juicios y ganaron, pero aún no les pagan.

“Nos han engañado. El Gobierno es indolente, nos prometió pagar la compensación y no lo ha hecho. Lo que el Seguro Social nos paga no nos alcanza para nada”, manifiesta Jenny Jara, de 65 años, otra maestra jubilada desde el 2015.

Acciones En 2019 un grupo de maestros jubilados realizó una huelga de hambre que la levantaron porque les ofrecieron pagarles. Hasta ahora esperan aquello.

Ella impartió clases durante 42 años en diferentes planteles educativos. Cuando se jubiló pensó que por fin podía descansar y beneficiarse del fruto de su trabajo. “Pero no ha sido así. Llevo seis años pidiendo que se me pague esa compensación, pero solo recibo promesas, pero nada concreto. “Ojalá y no me muera antes de gozar de ese beneficio, junto a mi familia”, agrega.

Los maestros exigen el pago inmediato en efectivo a los jubilados 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. “De no tener respuesta, nos vemos obligados a salir a las calles”, afirmó Potes, al indicar que un ejemplo de los incumplimientos es que de 1.100 maestros fallecidos, el Gobierno apenas ha pagado a 50 familiares.

Un plantón para exigir sus derechos

Un grupo de maestros jubilados de Guayaquil realizarán este martes 16 de marzo un plantón en la plaza San Francisco, 9 de Octubre y Pedro Carbo, en el centro de la ciudad. “Pesar de que muchos estamos enfermos, estaremos en la lucha para que las autoridades sepan que aún estamos vivos y con fuerza para exigir nuestros derechos”, manifestó uno de los docentes jubilados. La concentración será a las 10:00 y no descartan hacerla dos veces a la semana, hasta lograr el objetivo.