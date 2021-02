Emma Marún: “No imagino cómo aquí pretenden implantar una enseñanza híbrida”

EL CONTEXTO

Las comunidades escolares han preparado protocolos y diseñado estrategias para el regreso a la escuela, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional dio el visto bueno a cerca de 200 planteles educativos del país, pero luego dejó insubsistente la medida.

Emma Marún reconoce que el cierre de las escuelas y colegios del país, debido a la pandemia de la COVID-19, ha representado un severo impacto al proceso de aprendizaje de todos los estudiantes y ha traído graves consecuencias en la salud física y mental para los menores. Ella cree que se hace urgente el regreso a las aulas con todas las medidas de protección.

¿Cree usted que ya es hora de regresar a las aulas?

Hay que retornar a las clases presenciales, pero de manera organizada, teniendo siempre en cuenta los adecuados protocolos de bioseguridad. La reapertura de escuelas con la higiene, la distancia, la segmentación y el cuidado necesario se vuelve urgente. Hay que transformar y reorganizar los espacios físicos para recibir a los estudiantes en entornos más seguros.

Los sectores turístico y productivo abrieron sus puertas para evitar más pérdidas originadas por la pandemia. ¿Por qué es importante que el sistema educativo también lo haga?

Los niños necesitan regresar a sus espacios, para su adecuado desarrollo emocional y seguir fortaleciendo su proceso de socialización con sus pares (niños de su misma edad). Además, deben seguir potencializando su desarrollo integral que se da a través de la exploración y la experiencia.

Se debe elaborar un currículo que priorice las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

En otros países como Japón, Chile y Uruguay, por ejemplo, los niños retomaron las clases presenciales. ¿En Ecuador hay las condiciones para hacerlo?

No vamos a tener condiciones ideales para abrir ni hoy, ni mañana, ni nunca. Las escuelas en condiciones precarias seguirán siendo escuelas en condiciones precarias y con eso tenemos que abrir hoy, mañana o pasado mañana.

¿Cuáles son los principales problemas que tenemos?

Uno de los problemas primordiales es el distanciamiento que no se puede cumplir por las características de las condiciones educativas públicas, que no son las mismas que las de los colegios privados. En las zonas urbanas hay instituciones educativas donde no se garantiza lo mínimo del distanciamiento que son dos metros; hay salones con 40 a 45 estudiantes, colegios con baterías sanitarias precarias, allí no hay garantías suficientes para volver.

Las autoridades educativas hablan de una enseñanza híbrida presencial-online para el próximo período lectivo, ¿la ve factible?

La pandemia está haciendo emerger todas las carencias del sistema educativo. No me imagino cómo pretenden implantar esa enseñanza híbrida. Entiendo que las circunstancias son excepcionales y coincido en que todo el alumnado no puede ir al centro a la vez por el riesgo que conlleva, pero en todas las modalidades que se me ocurren el profesorado tendría que desdoblarse y aumentar la jornada laboral con el trabajo colegio y casa. Si, por ejemplo, 15 alumnos asisten a clase quincenalmente y el resto del tiempo trabajan en casa, sería el docente el que tendría que ir todos los días al aula y no solo preparar el trabajo para el alumno presencial, sino también tutorizar y corregir el trabajo del alumnado que se queda en casa. Si se hiciesen turnos de mañana y tarde el problema sería el mismo. Cualquier solución que no pase por la contratación de más profesorado sería complicada.

Hay que lograr que los niños tengan educación, puedan socializar con sus pares, mientras cuidan su salud.





¿Cree que el país está bien organizado para asumir esta responsabilidad, así como lo han hecho otros países?

En otros países todo está bien organizado, bien secuenciado… En Ecuador me imagino a las familias soltando a los niños, corriendo porque no llegan al trabajo, al resto pitando porque uno ha dejado el carro subido a la acera, los niños agolpándose para que le midan la temperatura…. O comienza la entrada a los centros a las cinco de la madrugada o nos tiramos toda la mañana para hacer el ritual… Se pretende dar una falsa sensación de normalidad.

Se ha dicho que el retorno sería progresivo y con pocos estudiantes en los paralelos. ¿Cómo se las ingeniarán los centros para pasar de aulas saturadas en muchos casos a aulas con 15 alumnos como máximo?

Tomar la decisión de reducir el número de estudiantes en cada aula parece una medida razonable; aunque guardando la distancia de seguridad, no cabrían más que ocho alumnos en el aula. En la mayoría de los centros educativos no hay aulas suficientes para desdoblar al alumnado. Debido a la cantidad de estudiantes en el sector fiscal, muchos planteles tuvieron que acondicionar hasta sus bibliotecas para recibir a los niños. Y esto sucede porque hay pocas aulas.

Otro punto en debate en esta pandemia ha sido la forma en que se deberá evaluar al alumno...

Más que una evaluación de acreditación de saberes, la evaluación comprende ahora la situación socioeducativa de la familia, porque no depende del niño lo que pueda aprender a la distancia. Tenemos que ver cómo el alumno fue trabajando con el docente, cómo se generó el vínculo y esto será valorado y tomado en cuenta a la hora de evaluar.