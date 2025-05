Restituyen energía en hospital del IESS sur, pero persisten fallas en las citas

Tras más de seis horas de incertidumbre y molestias para pacientes y familiares, la energía eléctrica regresó por sectores al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de Guayaquil. La restitución del servicio se dio alrededor de las 9:30 de la mañana del martes 20 de mayo. Aunque algunas áreas retomaron parcialmente su funcionamiento, el sistema de agendamiento de citas continúa fuera de línea, lo que ha generado retrasos y desinformación entre los usuarios.

El apagón comenzó a las 3:00 de la mañana

El apagón comenzó alrededor de las 3:00 a. m. de ese mismo martes. Desde entonces, el hospital operó de forma limitada, priorizando únicamente las atenciones de emergencia. Las fallas eléctricas afectaron especialmente a adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades graves, quienes debieron esperar durante horas sin claridad sobre su situación médica.

Pacientes postquirúrgicos, entre los más perjudicados

Uno de los pacientes afectados pertenece al área de oncología y debía realizar un trámite importante tras haberse sometido a una operación reciente. “Esto me afecta directamente porque no puedo avanzar con el tratamiento. Me dijeron que el trámite se va a demorar casi 15 días más”, expresó con evidente preocupación. “Uno ya viene con un desgaste físico y emocional, y encima tiene que pasar por esto”.

En los pasillos también se encontraba una persona que, pese a haber llegado temprano, tuvo que esperar varias horas para ser atendida. “Estuve esperando desde las seis de la mañana y recién me pudieron decir algo cuando volvió la luz. Hasta eso, nadie daba información”, comentó. “Es una falta de respeto para todos los que venimos enfermos o con familiares en condiciones delicadas”.

El Defensor del Pueblo habló con los médicos del Teodoro.

Sin voceros y con sistemas aún inactivos

Diario EXPRESO intentó conversar con personal del hospital para obtener una versión oficial de lo ocurrido, pero miembros del equipo de seguridad indicaron que no estaban autorizados a brindar declaraciones. Además, se realizaron varios intentos de comunicación directa con las autoridades del hospital y del IESS, sin obtener respuesta hasta el momento del cierre de esta nota.

Aunque algunas áreas ya operan con normalidad, el colapso del sistema informático mantiene paralizadas las ventanillas de atención y el agendamiento de citas, lo que podría prolongar las demoras en tratamientos, chequeos y procedimientos médicos. Los usuarios esperan que el servicio se restablezca por completo en las próximas horas y que se tomen medidas para evitar futuras interrupciones que afecten la salud de los pacientes más vulnerables.

