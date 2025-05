Hospital Teodoro Maldonado sin luz por horas: Defensoría habla de posible sabotaje

La madrugada del martes 20 de mayo, a las 03:00, el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado al sur de Guayaquil, se quedó sin energía eléctrica y sin agua. La emergencia afectó tanto a pacientes internados como a quienes acudieron desde muy temprano para realizarse exámenes médicos.

Adultos mayores, personas con cáncer, embarazadas y pacientes diabéticos esperaban atención bajo el sol y en medio del polvo, producto de obras viales en la zona. Muchos de ellos estaban en ayunas y reportaron sentirse al borde del desmayo. Delia Paz, una paciente oncológica que había acudido para hacerse un examen previo a su quimioterapia, expresó a Diario EXPRESO su angustia: “Me siento angustiada de que no me pueda hacer la quimioterapia, esto me afecta mucho”.

La situación se volvió aún más tensa debido a la falta de información oficial. Mientras los guardias del hospital trataban de calmar a los usuarios dando versiones contradictorias —primero sobre un corte de luz y luego sobre la caída del sistema—, no se presentó ninguna autoridad del IESS para ofrecer explicaciones.

El Defensor del Pueblo y las hipótesis tras el apagón

Recién pasadas las 09:00, el Defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, acudió al hospital para constatar la situación y exigir que se atienda a todos los pacientes citados. Según informó a este medio, Ortega logró que se restableciera la atención una vez que se solucionó el problema eléctrico, más de cinco horas después de la interrupción del servicio.

Justicia, estancada en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Leer más

Pero el hecho no queda allí. Ortega indicó que existen dos hipótesis que podrían explicar lo ocurrido: un supuesto cortocircuito o un presunto sabotaje vinculado a presiones por la firma de un contrato colectivo de un grupo de trabajadores del hospital. “Se habla de un sabotaje para presionar con la firma de un contrato colectivo”, dijo Ortega a Diario EXPRESO.

RELACIONADAS Exgerente del Hospital Teodoro Maldonado enfrenta juicio por delincuencia organizada

La posibilidad de sabotaje agrava la gravedad del incidente, pues no solo se trató de una falla técnica, sino de un acto que, de confirmarse, atentaría directamente contra la vida y la salud de cientos de personas. “Los directores del hospital deberán poner una denuncia en la Fiscalía. Se debe investigar el caso porque no se puede atentar contra la salud y vida de las personas”, sostuvo el Defensor.

El Defensor del Pueblo habló con los médicos del Teodoro. lina zambrano

Mientras tanto, pacientes como Laura Heras, una jubilada de 82 años, denunciaron el “maltrato” hacia los afiliados del IESS que han aportado toda su vida. “No estamos pidiendo limosna, es mi derecho de jubilada”, gritó con lágrimas en los ojos.

La Defensoría del Pueblo anunció que vigilará el proceso y exigirá respuestas. La ciudadanía, por su parte, espera que se investigue con celeridad y que este tipo de hechos no se repitan.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ