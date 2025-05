Hospital Teodoro Maldonado Carbo sin luz desde la madrugada: no hay atención

La entidad todavía no explica la razón del apagón

El hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno de los principales centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, se quedó sin energía eléctrica desde las 03:00 de este lunes. La falta de luz ha paralizado la atención médica, afectando gravemente a decenas de pacientes que madrugaron para ser atendidos.

Delia Paz, paciente que lucha contra el cáncer, madrugó para hacerse un examen de sangre, necesario para poder recibir mañana su quimioterapia.

"Me siento angustiada de que no pueda hacerme la quimioterapia, esto me afecta mucho", dijo a Diario EXPRESO Paz.

Adultos mayores, embarazadas y pacientes oncológicos expuestos al sol y al polvo



La escena fuera del hospital es de total desolación. Adultos mayores se encuentran sentados en las veredas, sin desayunar, expuestos al sol y al polvo que genera una obra vial en la calle contigua. Algunos dicen sentirse al borde del desmayo, mientras esperan una solución o al menos una explicación oficial.

La confusión se incrementó cuando, cerca de las 09:00, los guardias informaron que no solo se trataba de un corte de luz, sino que además “no hay sistema”. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad del IESS ha salido a dar una versión oficial.

Las autoridades del IESS no han dado una versión oficial



Hay dos versiones mediante la cual los guardias tratan de calmar a decenas de afiliados que han llegado hasta el hospital Teodoro Maldonado Carbo, para hacerse exámenes.

La primera versión que dieron fue que se había ido la luz a las 03:00. A eso de las 09:00 los guardias salieron a decir que no hay sistema.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna autoridad, para que explique qué ha pasado. Se desconoce cómo están los pacientes internados, sobre todo los que están en la Unidad de Cuidados Intensivos.

