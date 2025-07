Luis Chonillo sobre intervención en Durán: “Este es el camino hacia la verdad”

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, respaldó públicamente la intervención ejecutada por el Gobierno Nacional en la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) y el Cuerpo de Bomberos. A través de un comunicado difundido este 7 de julio en su cuenta oficial de X, calificó la jornada como “un paso hacia la verdad, la justicia y la recuperación institucional” de la ciudad.

“Respaldo de manera total e irrestricta esta y todas las acciones que se tengan que realizar para lograr tener instituciones transparentes y sin presencia de miembros de grupos delincuenciales organizados”, afirmó Chonillo.

El pronunciamiento se da en medio de una serie de operativos liderados por el Bloque de Seguridad y el Ministerio del Interior, que incluyen allanamientos, suspensión de servicios y control policial de instituciones clave del cantón.

“Este camino casi me cuesta la vida”, recuerda el alcalde

En su publicación, el alcalde reiteró que su objetivo desde el primer día ha sido recuperar la institucionalidad de Durán. “Como ustedes recordarán, casi me cuesta la vida”, escribió, en alusión al atentado que sufrió el 15 de mayo de 2023, cuando recién asumía funciones y en el que murieron cuatro personas, como lo publicó entonces EXPRESO.

Chonillo también envió un mensaje a sus colaboradores y al personal municipal. “Aunque puedan parecer drásticas, estas medidas son necesarias para tener un municipio justo y transparente”.

Agradeció especialmente al presidente de la República, Daniel Noboa; y al ministro del Interior, John Reimberg, por mantener activa una investigación que —según indicó— se inició a partir de las alertas que él mismo levantó tras asumir la Alcaldía.

Qué pasó en Durán: tránsito, bomberos y estructuras criminales

Las declaraciones de Chonillo se produjeron horas después de que el ministro del Interior, John Reimberg, informara sobre la toma de control operativo y administrativo de la ATD y del Cuerpo de Bomberos de Durán, como parte de una estrategia contra la infiltración del crimen organizado.

Más de 200 agentes intervinieron este 7 de julio algunas instituciones de Durán, entre ellas la Agencia de Tránsito. Ahora la Policía tiene el control de tránsito en el cantón. GERARDO MENOSCAL

Reimberg detalló que las investigaciones detectaron una red dedicada a la matriculación irregular de vehículos robados, por lo que se suspendió el servicio al público por 30 días. Durante ese periodo, la Contraloría auditará los sistemas y documentación.

En el caso de los bomberos, se identificaron denuncias graves sobre cobros ilegales a empresas e incluso el uso de vehículos oficiales para transportar drogas, lo que motivó la intervención total del servicio.

Se realizaron seis allanamientos en oficinas del Municipio, el centro comercial Plaza Shiva, el Complejo Judicial y otras dependencias vinculadas al tránsito. Para garantizar el orden, 215 policías fueron desplegados en distintos puntos del cantón.

Chonillo, investigado por presunta delincuencia organizada



La intervención ocurre pocos días después de que la Fiscalía General del Estado anunciara una investigación previa contra Luis Chonillo por presunta delincuencia organizada, tras la condena a alias Negro Tulio y otros miembros de la banda criminal Los Chone Killers.

Durante el juicio, se presentaron interceptaciones telefónicas en las que se hablaba de presuntos pagos, contratos y cargos públicos entregados como contraprestación por apoyo electoral. El nombre del alcalde fue mencionado en varias ocasiones.

El tribunal ordenó a la Fiscalía y a la Contraloría investigar su posible participación en la red criminal.

Las autoridades allanaron dependencias de instituciones públicas en Durán, ante denuncias de corrupción y extorsión. GERARDO MENOSCAL

Chonillo niega vínculos con bandas y dice estar dispuesto a colaborar



Luis Chonillo, quien se encuentra fuera del país desde agosto de 2024 y continúa ejerciendo funciones de forma remota, rechazó cualquier vinculación con organizaciones delictivas. En un comunicado publicado el pasado 2 de julio, afirmó que se trata de “especulaciones sin fundamento” y aseguró que su administración está abierta a ser investigada.

“Nunca he tenido relación con actividades criminales”, dijo, y agregó que desde su llegada al poder ha mantenido una postura firme en defensa institucional. También reveló que ha tenido que extremar medidas de seguridad para proteger al personal municipal ante la amenaza constante de grupos delictivos.

Durán sigue bajo presión: violencia, infiltración y una institucionalidad fracturada



La situación en Durán, según relatan los habitantes, refleja el nivel de deterioro institucional en cantones golpeados por la violencia. En lo que va del año, la ciudad ha sido escenario de crímenes violentos, atentados y amenazas, convirtiéndose en uno de los puntos más peligrosos del país.

"No sé si lo que hoy está pasando es un paso a limpiar toda la corrupción que existe en Durán. No sé si el alcalde está implicado o libre de todo lo que se dice. La verdad, hoy, lo único que me importa es que el cantón salga del fango en el que se encuentra. Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer. Pero aquí urge intervenciones permanentes y diarias: hay sangre, robos y muertes por todos lados. Urge limpiar el territorio, pero ya", sentenció la ciudadana Denisse Peña, habitante de Durán.

