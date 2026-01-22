Lluvias y tormentas marcarán las próximas horas en Ecuador

El Inamhi advierte lluvias de variable intensidad y posibles tormentas hasta la mañana de este viernes 23 de enero

Según anunció el Inamhi se espera que llueva en las próximas horas en algunos puntos de la provincia del Guayas.

El panorama climático vuelve a encender las alertas en Ecuador. A partir de la tarde de este jueves 22 de enero y hasta la mañana del viernes 23, se espera un escenario marcado por lluvias de distinta intensidad y la posibilidad de tormentas eléctricas en amplias zonas del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte que el episodio tendrá mayor fuerza en áreas del interior del Litoral y en provincias del norte de la Sierra, donde los acumulados de agua podrían ser considerables en pocas horas. Esta situación incrementa el riesgo de afectaciones en viviendas, locales comerciales y vías que ya presentan condiciones de vulnerabilidad.

Descargas industriales al río Daule siguen sin responsables públicos Leer más

Uno de los principales focos de preocupación está en la movilidad. Las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua sobre la calzada, deslizamientos de tierra y reducción de la visibilidad por bancos de niebla, factores que elevan el peligro para conductores y peatones. Tampoco se descartan interrupciones puntuales de servicios básicos en determinados sectores.

(Le puede interesar leer: Guayaquil no pasó la primera prueba: calles inundadas y apagones)

Zonas más afectadas por cada región

En la región Costa, según indica el Inamhi, el pronóstico apunta a impactos más notorios en zonas del interior de Guayas, así como en provincias como Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. En la Sierra, las lluvias se concentrarían en el norte del callejón interandino, con énfasis en Carchi, Imbabura y Pichincha, aunque también se prevén eventos en el sur, especialmente en Cañar y Azuay.

#PronósticoCortoPlazoEc | Durante la tarde y noche del jueves 22 y la madrugada del viernes 23 se prevé aumento de lluvias de variable intensidad y probables tormentas en varias localidades del país, con mayor incidencia en el interior del Litoral y el norte de la Sierra. pic.twitter.com/PHxaHl1t2g — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 22, 2026

Según el mapa de monitoreo, en Guayaquil hay probabilidades de lluvia en un nivel medio y algo. En territorios como Durán, Daule y Nobol, las precipitaciones así mismo están prácticamente confirmadas.

⚠️ Aviso corto plazo #2: LLUVIAS DE INTENSIDAD VARIABLE CON TORMENTAS ELÉCTRICAS 📷, con mayor intensidad al este de la provincia de Guayas y sur de Los Ríos. Vigencia: desde las 16H00 del 22 hasta las 7H00 del 23 de enero de 2026. Tome precauciones.👇 pic.twitter.com/uH4utzImNc — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 22, 2026

Aquiles Álvarez sobre obras en la Juan Tanca Marengo: “Hay un poquito más de demora” Leer más

La Amazonía tampoco queda al margen. Sectores del interior de Sucumbíos, Orellana y Napo, junto con Morona Santiago y Zamora Chinchipe, podrían registrar precipitaciones persistentes durante el periodo de vigencia del pronóstico.

Por qué se intensifican las lluvias

Según el Inamhi, este comportamiento responde a un escenario de inestabilidad atmosférica asociado al ingreso de humedad en capas bajas, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, la convergencia de vientos en la Costa y el aporte del jet sudamericano de bajo nivel, además del efecto del relieve en la Amazonía.

(Le puede interesar leer: Hallazgo alarmante en Guayaquil: Caldo de salchicha y colonias de cucarachas)

Para leer más información de este tema, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!