Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Ciudad de Miami Beach
Fotografía cedida por la Ciudad de Miami Beach que muestra un taxi acuático en Miami (EE.UU.)EFE

Miami Beach apuesta por el agua: así es el nuevo taxi acuático que desafía al tráfico

Una alternativa gratuita: con capacidad para 55 personas, cruzan la bahía en 20 minutos, conectando dos puntos clave de Miami

La ciudad de Miami Beach inauguró el martes, 20 de enero de 2026, un servicio permanente gratuito de taxis acuáticos que la conectará con el centro de Miami para aliviar la congestión de tráfico en sus accesos.

RELACIONADAS

La línea de taxis conectará de lunes a viernes el 'Sunset Harbour' de Miami Beach con el 'downtown' de Miami, en un trayecto que durará unos veinte minutos.

Hasta ahora, este servicio solo estaba disponible de manera temporal durante la Semana del Arte de Miami, que tiene lugar cada año en diciembre, para hacer frente a la gran afluencia de gente que acude a Miami Beach a ver las exhibiciones y galerías.

La oficina de comunicación de Miami Beach anunció que esta medida sigue al "éxito" de los taxis acuáticos "entre las decenas de miles de asistentes que visitaron la Semana del Arte durante los últimos dos años".

taxi acuático MIAMI
Fotografía cedida por la Ciudad de Miami Beach que muestra un taxi acuático, en Miami (EE.UU.)EFE

Espacio para tus ruedas

Además, el alcalde de la localidad, Steven Meiner, sugirió que el servicio podría expandirse a otras zonas en el futuro: "Si bien comenzamos en Sunset Harbour, continuamos explorando la posibilidad de expandir nuestro servicio de transporte acuático, incluida la conexión de South Beach con North Beach".

alias la señora

Quién es 'La Señora', la única mujer entregada a EE. UU. por narcoterrorismo

Leer más

Los taxis, de doce metros de eslora, tendrán capacidad para transportar hasta 55 pasajeros. Por el momento, operarán únicamente de lunes a viernes con una frecuencia de 60 minutos entre las 7:00 y las 16:30 horas, y de 30 minutos entre las 16:30 y las 19:30 horas.

RELACIONADAS

Permitirá llevar bicicletas y patinetes a bordo, a discreción del capitán y siempre que haya suficiente espacio.

Este nuevo método de transporte no solo será un atractivo turístico, sino que también ofrecerá una alternativa para los atascos que suelen registrarse en los accesos y salidas de Miami Beach en las horas pico del día.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Santuario del hielo" en la Antártida: un tunel para preservar glaciares en extinción

  2. Jardines del Salado: millonaria inversión del Municipio de Guayaquil en parque lineal

  3. Harry Styles anuncia gira mundial y reactiva a sus fans en Ecuador

  4. María Conchita Alonso: "Han pasado muchos años, y lo voy a dar todo"

  5. Paolo Guerrero habría sido agredido por hinchas en Perú

LO MÁS VISTO

  1. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  2. Colombia ordena suspender ventas privadas de electricidad a Ecuador

  3. Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC

  4. Juan José Yúnez a Marcela Aguiñaga: “Mezclar peras con manzanas no aclara nada”

  5. Traspaso de Coca Codo Sinclair a PowerChina impone tres condiciones para Ecuador

Te recomendamos