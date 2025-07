Líder de Chongón contra Aquiles Álvarez: "Hacen lo que se les da la gana"

Dany Torres es el dirigente de la Comuna San Pedro de Chongón desde 2016. La comuna se estableció formalmente y adquirió su personería jurídica en 1964, un paso que antecedió a la recuperación total de sus 44,869 hectáreas en 1980, además de definirse su territorio y autonomía.

Entrevista con EXPRESO

Durante un recorrido por Chongón, EXPRESO conversó con el líder comunero Dany Torres para contrastar las denuncias cruzadas con la Alcaldía de Guayaquil, incluyendo audios filtrados en los que supuestamente pide un pago extra por una obra en terreno comunal

- ¿Por qué pedía usted en los audios un valor, de dónde sale?

El audio es clarísimo. Pero quieren malinterpretarlo. Que muestren el audio completo, no solo una parte. Yo estoy seguro de lo que hablaba; yo solo pedía a Pablo Pita que se socialicen las obras como es debido.

- Pero el alcalde dijo entregar muchas obras para ustedes...

Álvarez habla de más de 50 millones invertidos en Chongón. Bueno, dentro de la comuna no es. Solo para el beneficio las zonas urbanizándose con las nuevas vías. Allá está el billete de lo que ha gastado.

El parque de la discordia. Construido en terreno de comuneros y no socializado con la gente, según Torres. CORTESÍA

- ¿Y el parque de esta disputa no beneficia acaso a su gente?

Pedimos desde el 13 de noviembre de 2023: ‘Solicitud y análisis para mejoras en la casa comunal’ pedimos, un patio de comidas, una concha acústica y otras cosas para nuestra comuna; una sede para el club de damas. Lo pedimos, pero no se acercaron nunca más a socializar. Empezaron a construir en nuestro territorio y jamás firmamos para que empiece. Ya terminado, veíamos que no era del todo lo que pedíamos.

- ¿Qué le dijeron previo a la entrega de la obra?

Recién vinieron a socializar para legalizar algo que ya estaba construido. Quieren que uno agache la cabeza y agradezca solo porque se hizo la obra. Están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana.

“¡Si nos piteamos, nos piteamos!”: explosiva reacción del alcalde de Guayaquil Leer más

- ¿Por qué entonces no protestó antes? Usted veía que estaban trabajando...

Se supone iba a ser lo que pedimos y ellos son los que tienen que acercarse. Y cuando vinieron, era solo para exigirme (legalizar terrenos). Ese lugar no es de ellos. Si sabías que no te pertenece esa tierra, ¿para qué te pones a construir?

- ¿Y ahora qué solución tendrá la gente de Chongón?

Esto se resolverá por lo legal, así como la denuncia de ellos contra mi. ¿Dicen que soy “extorsionador”? Que lo prueben. Por eso quiero que presenten todo el audio como prueba.

- ¿Denunciará a Aquiles Álvarez por lo que le ha dicho?

Sí habrá una cuestión legal, pero ya llegará el momento. No me emociono. No hago las cosas rápidas así ‘para ganar fama’.

En Chongón hay locales que tuvieron que cerrar por las 'vacunas'; otros prefieren cerrar temprano ante la oscuridad de la noche. JOFFRE FLORES

- ¿Por qué no eleva su voz, así también, por las denuncias de violencia aquí?

Como dijo Aquiles Álvarez, cuando dijo que se equivocó al prometer seguridad. Yo digo que tiene razón. ¿Yo para qué me voy a meter a hablar de seguridad si no es mi competencia? Yo no me meto. Soy autoridad territorial. Los comuneros lo saben y por eso no me dicen nada.

- ¿Qué sucederá con Chongoncito?

Quieren sacarlos, con las vías que están construyendo y que fueron aprobadas en 2024. Quieren confundir las cuestiones: No nos oponemos a la obra, ya hicieron el error, pero queremos que no salgan perdiendo y que no desplacen a los habitantes de Chongoncito.

Hay vías que están siendo intervenidas por el Municipio de Guayaquil. JOFFRE FLORES

Las vías no cuentan con señalización de cruce de animales, y las especies plantadas no son endémicas. Algunos arbolitos ya están secos. JOFFRE FLORES

- ¿Se sentaría a trabajar de nuevo con Aquiles Álvarez?

Si pide disculpas públicas y hace las cosas correctamente, socializando como manda la Ley, por supuesto.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!