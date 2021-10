La leche batalla por no perder su reinado en los desayunos

En el tiempo de los abuelos no se podía decir que el desayuno estaba completo si faltaba la leche. “Mi abuela siempre recuerda cuando abría la botella de vidrio y se comía la nata pegada al papel de aluminio de la tapa y cómo le gustaba tomar la leche recién ordeñada. Ahora, que soy de otra generación prefiero el agua aromática, lo que sí como es queso”, relató Liliana de Ramírez, una de las personas consultadas por Diario EXPRESO en un sondeo sobre qué bebida prefieren desayunar.

Hay una tendencia por beber más aguas aromáticas, tisana, café y jugos. Las estadísticas lo demuestran, en el 2011 en Ecuador el consumo per capita al año de leche fue de 108,81 litros y ahora es de más de 90.

Aunque para Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de Agricultura de I zona, es necesario tener mejor data. Explicó que en el consumo per capita se suma todos los productos lácteos.

En este negocio antes de la pandemia vendía 300 litros de leche por día. Ahora me compran 100 litros, esto es porque los alumnos tienen clase virtual y en casa pueden comer otras cosas.

Biscuits by Nane: colada morada y guayas de pan con un toque especial

Pese a ello en Ecuador es bajo el consumo frente a Uruguay (239 litros), Argentina (201 litros) y Brasil (160 litros). El país no llega ni a lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es de 180 litros de leche al año, agregó Gómez.

Para el líder de los agricultores en el país se está bebiendo menos leche, porque falta educación en nutrición, lo que influye en la desnutrición que hay en Ecuador.

Me gusta la leche, pero en los desayunos la consumo solo cuatro veces a la semana, porque no me alcanza el dinero para comprar leche todos los días. Un litro cuesta 1 dólar.

Jonathan Marcillo



obrero