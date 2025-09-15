La veda del cangrejo está por terminar: ¿desde cuándo se podrá comprar?

Ecuador mantuvo por un mes la prohibición para capturar y comercializar este crustáceo

La segunda veda del cangrejo en este 2025 está próxima a culminar.

La segunda veda del cangrejo en este 2025 en Ecuador culmina este lunes 15 de septiembre. Durante un mes, estuvo prohibida la captura, transporte, procesamiento y comercialización de este apetecido crustáceo a nivel nacional.

Tras un mes de espera por la veda, este martes 16 de septiembre el cangrejo vuelve a protagonizar los menús de los restaurantes. Los amantes de la gastronomía costeña ya se preparan para disfrutar de platillos preparados a base de este crustáceo.

La veda comenzó el pasado 15 de agosto y fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para proteger el ciclo biológico del cangrejo. Durante este período, los crustáceos mudan su caparazón, un proceso en el que son especialmente vulnerables.

Según el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), consumir cangrejo durante la veda representa riesgos para la salud humana, ya que en ese período el crustáceo está en pleno proceso de desprendimiento de su antiguo caparazón y endurecimiento del nuevo.

"El oxalato de calcio que segrega el cangrejo durante su muda, al consumirlo, puede producir malestar abdominal, vómitos, diarrea severa y deshidratación", explicó la institución.

Fin de la veda del cangrejo: Restaurantes y comensales se preparan

Durante un mes, los restaurantes especializados en platillos de cangrejo ajustaron sus menús, incorporando alternativas como la jaiba. Algunos locales, en cambio, optaron por cerrar temporalmente hasta que concluya la veda. Aquello se evidenció en Guayaquil, en sitios como la calle Los Ríos, en el centro, o en Sauces 6, en el norte.

Los capturadores de cangrejos también están listos para retomar sus actividades. Para este martes 16 de septiembre se reanuda la comercialización de este crustáceo en mercados y otros sitios.

Los cangrejeros han indicado que, una vez culminada la veda, el consumo de este crustáceo no genera riesgos para la salud humana.

Los amantes de los cangrejos se preparan para degustarlos nuevamente. "Este fin de semana vienen familiares desde Quito y ya estamos preparando la cangrejada", manifestó el ciudadano José Luis Negrete, residente de la ciudadela Sauces 9.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aún no ha definido las fechas de las vedas del cangrejo en el año 2026.

