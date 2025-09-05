Dejan abandonados 336 cangrejos en la Caraguay para huir del control por la veda

Los crustáceos fueron hallados en unas escaleras del mercado. Policía advierte de la ilegalidad de esta práctica

Los cangrejos no pueden ser pescados ni traficados durante la veda.

Un total de 336 unidades de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) fueron abandonadas en el Mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil, por personas que pretendían comercializarlos ilegalmente en pleno periodo de veda. Los responsables huyeron al notar la presencia de las autoridades.

RELACIONADAS Operativo en el aeropuerto de Guayaquil frustra el envío de 24 cangrejos rojos

¿Cómo se realizó el hallazgo en la Caraguay?

El operativo se habría ejecutado la mañana del viernes 5 de septiembre, luego de que una llamada al ECU 911 alertara sobre la situación.

Los cangrejos estaban atados listos para su venta. CORTESÍA

Agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional y personal de la Subsecretaría de Acuacultura y Pesca acudieron al mercado.

Durante la inspección, encontraron los cangrejos en las escaleras del ingreso al patio de ventas, sin que nadie se identificara como su propietario.

Según el informe de las autoridades, se presume que las personas involucradas notaron el operativo de control y decidieron dejar los crustáceos para evitar ser sancionados.

"Las personas, al notar ya la presencia policial, dejan abandonados estos cangrejos", confirmó Fran Huilca, de la UPMA, a este Diario.

La veda del cangrejo rojo se encuentra vigente, por lo que está prohibida su captura, transporte y comercialización.

Tras el decomiso, y al constatar que los animales estaban en buenas condiciones, se procedió a su inmediata reubicación. Los 336 cangrejos fueron liberados en el sector de Dos Bocas, devolviéndolos a su hábitat natural.

Las autoridades insisten que no respetar la veda conlleva a riesgos en materia de sostenibilidad, que vulneran la salud del hábitat de los cangrejos y su supervivencia a largo plazo, como ya ha advertido este Diario en diferentes reportajes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!