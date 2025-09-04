Operativo en el aeropuerto de Guayaquil frustra el envío de 24 cangrejos rojos

Autoridades retuvieron los crustáceos en la terminal aérea, recordando que la ley prohíbe su salida del país

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio de Producción frustró el envío ilegal al exterior de 24 individuos de cangrejo rojo. El cargamento fue detectado y decomisado en las instalaciones del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Tráfico en plena veda

La intervención se originó gracias a una alerta recibida a través del sistema ECU 911, que movilizó a personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y a funcionarios de la cartera de Producción hasta la terminal aérea para realizar la inspección.

El cangrejo rojo actualmente está en veda CORTESÍA

Las autoridades recordaron que la exportación de cangrejo rojo en Ecuador se encuentra prohibida de manera permanente.

Esta medida legal tiene como principal finalidad evitar la sobreexplotación del recurso, garantizar su sostenibilidad a largo plazo y, fundamentalmente, conservar los ecosistemas de manglar, que son el hábitat natural de esta especie.

La Policía reitera que estos controles son constantes para prevenir tanto la comercialización y consumo durante las épocas de veda como cualquier intento de sacar el producto fuera de las fronteras ecuatorianas.

El intento de exportar cangrejo rojo es tipificado como una actividad ilícita en contra de la biodiversidad del país. Esta acción constituye una infracción a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria, Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. El caso fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que se determinen las sanciones correspondientes.

