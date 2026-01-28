La Plaza de la Música en Guayaquil entrará a un proceso de renovación integral

La medida se adopta luego de años de pedidos ciudadanos para recuperar este espacio, ubicado en el barrio Garay

La Plaza de la Música está ubicada en el barrio Garay, en el oeste de Guayaquil.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que la Plaza de la Música será intervenida como parte de un proceso de renovación integral, con el objetivo de recuperar un espacio público que actualmente presenta problemas de deterioro e inseguridad.

El anuncio lo realizó la mañana de este miércoles 28 de enero durante su enlace radial, al referirse a los proyectos de rehabilitación de espacios públicos ubicados en el oeste de la ciudad.

(Te puede interesar: Calidad de agua en Guayaquil: Aquiles Álvarez revela cuántas muestras se toman al año)

El alcalde mencionó de manera específica la situación de la Plaza de la Música, ubicada en el tradicional barrio Garay. “Ya se terminaron los estudios y se sube al portal la renovación integral del parque de la guitarra -como también es conocido el espacio-, que estaba totalmente tomado por bandas y que se lo va a recuperar”, dijo.

La Plaza de la Música, ubicada a lo largo de aproximadamente 1.300 metros del estero Salado, junto al puente El Velero, arrastra desde hace varios años graves problemas de inseguridad, según han denunciado habitantes de sectores aledaños, una situación que ha sido documentada en publicaciones de EXPRESO.

Sauces 6, la ‘zanja’ del norte de Guayaquil cuando llueve Leer más

Pese a contar con personal de seguridad, en el lugar se han reportado robos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicletas, además de la presencia de personas consumiendo drogas y el retiro ilegal de mobiliario urbano. Esta situación ha ahuyentado a las familias, que han dejado de utilizar y disfrutar la plaza.

El parque lineal en la avenida Barcelona también será rehabilitado

Álvarez explicó que el Municipio está concluyendo los estudios técnicos necesarios para avanzar con estas obras en el parque lineal ubicado en la avenida Barcelona.

“Por dentro está muy bien cuidado, pero por fuera la infraestructura, por el pasar de los años, ha sufrido algunos daños”, manifestó el primer personero municipal este miércoles 28 de enero.

Álvarez recalcó que el proyecto se ha trabajado de manera conjunta con la comunidad. “Lo hemos trabajado de la mano con los vecinos, con el barrio, y queremos recuperar esos espacios importantes”, sostuvo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!