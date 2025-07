La obra suspendida que desató el Álvarez vs Aguiñaga: cronología del caso Los Ceibos

El conflicto entre Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez por la construcción del paso elevado en Los Ceibos ha escalado de una diferencia técnica a una disputa política abierta. Mientras la Prefectura del Guayas acató la orden del Ministerio del Ambiente de suspender la obra por posibles impactos ambientales, el alcalde de Guayaquil denunció una “obediencia ciega” y falta de sustento legal en la decisión. Ambos líderes han intercambiado mensajes directos en redes sociales, elevando la tensión institucional. La obra sigue paralizada, con un proceso sancionador en marcha y sin una fecha clara de reactivación.

Cronología: La batalla por el paso elevado en Los Ceibos

11 de julio de 2025

La Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, anunció la suspensión de la construcción del paso elevado en la Av. del Bombero con Leopoldo Carrera. La medida acató una disposición del Ministerio del Ambiente (MAATE), que pidió detener la obra ante denuncias ciudadanas por posibles daños ambientales. El anuncio generó reacciones inmediatas por parte de los colectivos barriales de Los Ceibos, que celebraron la medida.

Reacción de Aquiles Álvarez. Ese mismo día, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó duramente la suspensión. Aseguró que la obra cuenta con todos los permisos legales y técnicos, y calificó la decisión como una consecuencia de “presión política”. Anunció que presentaría 20.000 firmas en respaldo al proyecto.

17 de julio de 2025

Marcela Aguiñaga respondió a los cuestionamientos mediante un video en X. Aclaró que la suspensión no fue una decisión personal, sino el cumplimiento de una orden nacional. Reconoció la preocupación de los moradores del sector y propuso una mesa técnica con todas las partes involucradas. “Aquí no se trata de ponerle el pie a nadie”, afirmó.

24 de julio de 2025

El Municipio de Guayaquil escaló su respuesta y acusó al Ministerio del Ambiente de "meter mano" en la autonomía local. Funcionarios municipales, junto con colectivos ciudadanos que respaldan la obra, defendieron el proyecto y advirtieron sobre posibles consecuencias económicas por su paralización.

Por su parte, Aguiñaga reiteró que su accionar responde a la ley: “Mi compromiso no está con bandos. Está con Guayaquil”, escribió en redes.

Sobre la suspensión del puente de Ceibos:



1. Acatamos una disposición del Ministerio del Ambiente, autoridad nacional en la materia.



2. Impulsamos una mesa técnica con todos: Ministerio, Municipio, Prefectura y ciudadanos.



— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 17, 2025

27 de julio de 2025

Álvarez volvió a pronunciarse con un video donde apeló directamente a la prefecta para que no acate la revocatoria del permiso ambiental. Calificó la medida como "inconstitucional" y sin sustento técnico. “Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega”, sentenció, apelando a la trayectoria de Aguiñaga como una mujer de carácter.

28 de julio de 2025

En la mañana de este 28 de julio, la Prefectura del Guayas notificó al Municipio con una boleta de inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento ambiental. El cabildo tiene 10 días laborables para responder.

Horas después, Aguiñaga respondió con dureza en su cuenta de X: “Soy abogada y fui ministra de Ambiente. Sé cómo funciona esto, por eso actuamos en derecho. No hay bandos. Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas”.

La Prefectura del Guayas ha decidido revocar un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos reales. Lo ha hecho irrespetando toda norma y procedimiento.



— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 28, 2025

Este mismo día, por la tarde, Aquiles Álvarez replicó con otra publicación, en la que acusó a la prefecta de violar la Constitución. “No se tala un árbol. No se afecta un ecosistema. Es cemento sobre cemento. No se necesita licencia ambiental”, expresó, insistiendo en que la obra no genera afectación ambiental alguna.

¿Y ahora qué viene?

Hasta el momento, la construcción del paso elevado en Los Ceibos permanece suspendida, mientras se desarrolla el proceso sancionador y se espera un pronunciamiento técnico definitivo. Lo que empezó como una obra vial terminó por convertirse en uno de los conflictos políticos más mediáticos entre dos de las principales figuras ligadas al correísmo.

