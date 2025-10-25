La labor de agentes municipales para salvar a mascotas atrapadas en Guayaquil

Un can fue sacado de un canal en Samanes y otros dos de un ducto en Bosqueira. Autoridades piden tener más cuidado

Los perritos estaban en peligro al caer a pozas de agua.

Agentes municipales de Guayaquil, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, rescataron a tres caninos en dos incidentes distintos ocurridos en Samanes y la zona sur de Bosqueira. Los animales se encontraban en grave riesgo de ahogarse tras caer a un ducto y un canal.

¿Cómo fue el rescate en Bosqueira?

El primer hecho se registró el pasado 24 de julio en la zona sur de Bosqueira. Durante un patrullaje de rutina, agentes de Control Municipal de Medio Ambiente, pertenecientes a la Empresa Pública Segura EP, detectaron a dos perritos atrapados dentro de un ducto.

Los canes estaban a punto de ahogarse. El personal municipal ejecutó la extracción y, tras una valoración inicial para constatar que estaban fuera de peligro, procedieron a asegurar la tapa de la alcantarilla para evitar futuros accidentes.

¿Qué sucedió en el sector de Samanes?

Un segundo incidente movilizó a los Agentes de Control Municipal de EAS SAMANES y a unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

En este caso, un perrito había caído a un canal de agua en ese sector del norte de la ciudad.

Mediante un trabajo coordinado entre ambas instituciones, los equipos lograron poner al animal a buen recaudo.

"Nos preocupamos por la vida de ellos, porque cada vida cuenta", destacaron las autoridades sobre esta intervención. Tras el rescate en estos puntos, Segura EP informó que se mantendrá un recorrido permanente en el área para monitorear la infraestructura.

Adicionalmente, se iniciará una campaña de socialización con los habitantes de la comunidad de Chorrillo. El objetivo es concienciar a los moradores sobre el cuidado responsable de sus mascotas y los peligros que representan los ductos o canales abiertos en la zona.

