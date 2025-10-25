ATM alerta sobre fallas en servicios vehiculares por caída del sistema de la ANT

La ATM informó que solo cinco trámites vehiculares están habilitados por fallas en la plataforma nacional de la ANT

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil emitió un nuevo comunicado este sábado 25 de octubre alertando a la ciudadanía sobre inconvenientes en los servicios vehiculares debido a fallas en la plataforma informática de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Según la entidad, varios trámites permanecen inhabilitados mientras se restablecen los sistemas nacionales. En los centros de revisión vehicular, explicó, únicamente están habilitados cinco servicios:

Duplicado de placas

Canje de placas de papel por plásticas provisionales

Prechequeo vehicular

Transferencia de dominio

Revisión técnica vehicular

ATM detalla qué servicios siguen activos tras el colapso informático de la ANT

Los servicios de bloqueo y desbloqueo de vehículos, duplicado de matrícula, emisión por primera vez y certificado único vehicular no están disponibles, indicó la ATM.

“Algunos servicios en línea del portal institucional, que dependen de la plataforma tecnológica de la ANT, podrían presentar intermitencias o estar temporalmente fuera de servicio”, advirtió la entidad.

Además, las sanciones por infracciones de tránsito contempladas en el COIP podrían no reflejarse de forma inmediata en el sistema. Estas se harán visibles una vez se restablezca el funcionamiento de la plataforma.

