Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Tráfico en Guayaquil
La ATM alerta de varios trámites vehiculares suspendidos por falla en la ANTExpreso

ATM alerta sobre fallas en servicios vehiculares por caída del sistema de la ANT

La ATM informó que solo cinco trámites vehiculares están habilitados por fallas en la plataforma nacional de la ANT

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil emitió un nuevo comunicado este sábado 25 de octubre alertando a la ciudadanía sobre inconvenientes en los servicios vehiculares debido a fallas en la plataforma informática de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Según la entidad, varios trámites permanecen inhabilitados mientras se restablecen los sistemas nacionales. En los centros de revisión vehicular, explicó, únicamente están habilitados cinco servicios:

  • Duplicado de placas

  • Canje de placas de papel por plásticas provisionales

  • Prechequeo vehicular

  • Transferencia de dominio

  • Revisión técnica vehicular

ATM detalla qué servicios siguen activos tras el colapso informático de la ANT

Los servicios de bloqueo y desbloqueo de vehículos, duplicado de matrícula, emisión por primera vez y certificado único vehicular no están disponibles, indicó la ATM.

“Algunos servicios en línea del portal institucional, que dependen de la plataforma tecnológica de la ANT, podrían presentar intermitencias o estar temporalmente fuera de servicio”, advirtió la entidad.

RELACIONADAS

Además, las sanciones por infracciones de tránsito contempladas en el COIP podrían no reflejarse de forma inmediata en el sistema. Estas se harán visibles una vez se restablezca el funcionamiento de la plataforma.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Crimen en Santo Domingo de los Tsáchilas deja cinco muertos en un centro de diversión

  2. Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. FC Barcelona por la Liga de España

  3. El poder de la educomunicación transforma la enseñanza en la UCSG

  4. La labor de agentes municipales para salvar a mascotas atrapadas en Guayaquil

  5. Agricultores aspiran que el nuevo precio del quintal del maíz sea de 22 dólares

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

  4. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  5. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

Te recomendamos