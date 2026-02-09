La Alborada con cierres viales: cambios en el tránsito y desvío de buses por obras

Los trabajos se relizarán en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur. La primera fase tomará alrededor de 5 meses

En La Alborada se han realizado varios arreglos en los últimos años.

La ciudadela La Alborada se sumará en las próximas semanas a la lista de sectores de Guayaquil afectados por cierres viales, en un contexto marcado por múltiples frentes de obra que han modificado la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Esta vez, los trabajos se concentrarán en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, una de las arterias más transitadas del norte, por donde circulan a diario decenas de miles de vehículos.

Los cierres que se realizarán en La Alborada

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), en coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales, anunció el inicio de la primera fase de desvíos vehiculares debido a los trabajos de renovación urbana en esta vía principal de La Alborada. La intervención abarcará el tramo comprendido entre la avenida Agustín Freire y la avenida José María Egas, en sentido sur–norte, específicamente entre el sector de Estuardito y el restaurante KFC.

Aumento de dengue en Guayaquil tras primeras lluvias del 2026 Leer más

La primera fase de la obra tendrá una duración estimada de al menos cinco meses y obligará a la implementación de cierres y desvíos, que empezarían a ejecutarse desde la tercera semana de febrero. Durante este período, el tramo intervenido quedará totalmente inhabilitado para la circulación vehicular, aunque se mantendrán operativas las intersecciones con las avenidas José María Roura y José María Egas.

Detalles de las obras que se realizarán

El proyecto contempla una reconstrucción integral de la calzada con pavimento de hormigón, la rehabilitación de aceras y parterres, así como la modernización de los sistemas de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y redes de agua potable. A esto se suma la renovación de la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular en la zona.

Cambios en el transporte público de Guayaquil

En cuanto al transporte público, las autoridades precisaron que las líneas de buses 88, 66, 94, 90 y 114 no verán alterados sus recorridos habituales, ya que podrán circular por las intersecciones habilitadas. No obstante, otras rutas urbanas sí deberán modificar su trayecto para sortear la zona de obra.

Desvíos de buses urbanos durante los trabajos:

Líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143:

Rodolfo Baquerizo – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María Egas – Rodolfo Baquerizo.

Línea 65:

Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo.

Adicionalmente, se cerrará el acceso en sentido sur–norte del paso elevado ubicado a la altura del centro comercial Garzocentro, que conecta la ciudadela Garzota con La Alborada.

La circulación se mantendrá habilitada desde la avenida Guillermo Pareja, con posibilidad de giro hacia la izquierda o derecha por la avenida Agustín Freire. Las autoridades informaron que en los próximos días se realizarán jornadas de socialización con moradores y comerciantes del sector, mientras que la fecha exacta del cierre total será confirmada por los canales oficiales del Municipio y de la ATM.

El tránsito se podría complicar en la Rodolfo Baquerizo Nazur ARCHIVO EXPRESO

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!