Jubilados del Issfa reclaman el pago de pensiones

Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa, realizaron este lunes 16 de julio una marcha de protesta para exigir el pago de sus pensiones. Ellos se concentraron en los bajos de la Gobernación del Guayas y desde allí marcharon hasta las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

Los jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (#Issfa) protagonizan hoy, un plantón en Guayaquil, por la falta de pago de las pensiones así como el incumplimiento de la contribución especial del 60 % que hace el Gobierno a las pensiones jubilares. pic.twitter.com/skpikMC12f — Diario Expreso (@Expresoec) July 6, 2020

Los manifestantes señalaron que todos los meses se atrasan en el pago de sus pensiones y que la falta de recursos ha originado problemas a quienes tienen enfermedades, ya que no han podido comprar sus medicamentos.

Aland Molestina, uno de los dirigentes de los pensionistas del Issfa, señaló que entre los perjudicados están jubilados, viudas y beneficiarios de Montepio, quienes todos los meses viven un calvario al no contar con sus pensiones.

"Hay jubilados con enfermedades catastróficas que pueden morir si no toman medicamentos ; pero si no tienen el dinero no podrán comprarlas", se quejó, mientras empujaba una silla se ruedas donde iba un compañero que perdió sus piernas a causa de la diabetes.

Hecho. Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa, realizaron la marcha para exigir el pago de sus pensiones. Miguel Canales

Dijo que cerca de 42.000 persona a nivel nacional atraviesan este problema todos los meses.

"Ya estamos 6 de julio y todavía no recibimos nuestra pensiones. No es justo que se nos trate así a quienes hemos dado todos nuestros años de trabajo a una institución que no sabe velar por nuestros derechos", manifestó al referirse a las Fuerzas Armadas.

En los bajos de la Gobernación solicitaron dialogar con el Ejecutivo provincial, pero no lograron su objetivo porque el titular de esta dependencia se encontraba realizando recorridos relacionados a su cargo. En las afueras de la Defensoría del Pueblo hicieron lo mismo, pero tampoco consiguieron ser atendidos por ninguna autoridad.

Los jubilados de las FF.AA indicaron que continuarán con estas acciones hasta lograr que les cancele sus pensiones de manera permanente y sin atrasos. En Quito hubo una protesta con los mismos fines.