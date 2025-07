John Reimberg: "El Municipio de Durán no ha hecho nada para enfrentar esta situación"

El ministro del Interior responsabilizó a las autoridades locales de no actuar ante denuncias de irregularidades en ATD

“Hay dos tipos de corrupción. Una es cuando las personas se reparten el dinero entre ellas, incluso con sus jefes. La otra, más grave, es cuando esos fondos van directamente a organizaciones criminales. En este caso, los jefes lideraban esa estructura: el dinero recaudado por las ‘vacunas’ terminaba financiando la economía del crimen organizado”, declaró el ministro del Interior, John Reimberg, tras los allanamientos ejecutados en distintas oficinas de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD).

Desde la mañana del lunes 7 de julio, la Policía Nacional asumió el control total, administrativo y operativo, del tránsito en Durán, tras detectarse una red de corrupción que involucraba no solo a agentes, sino también a funcionarios encargados del control.

El operativo incluyó allanamientos en más de seis puntos estratégicos, entre ellos el Municipio, la ATD y el Cuerpo de Bomberos, donde, según el ministro, encontraron indicios de extorsión a comerciantes y presunto uso de vehículos oficiales para el transporte de armas y estupefacientes.

Durante su intervención, Reimberg fue enfático al responsabilizar a las autoridades locales. “El Municipio de Durán no ha hecho absolutamente nada para enfrentar esta situación. Más bien, sus autoridades están entregadas por completo. Incluso, cuando han sentido algo de temor, nos han llamado para confesar los problemas que enfrentan. Esto no podía seguir así”.

Añadió que dentro de la ATD, los cabecillas del crimen organizado decidían qué se hacía y qué no. “El dinero recaudado por actos de corrupción iba directamente a estas estructuras criminales. No es un secreto. Todos lo sabían. Por eso actuamos, y no vamos a permitir que continúe”.

El ministro advirtió que los operativos continuarán a escala nacional, como parte de la estrategia para desmantelar las economías ilegales.

Consultado sobre si los directivos de la ATD estarían involucrados en estas redes, respondió: “Hay una investigación en curso. Pero, francamente, es imposible creer que no sabían lo que ocurría. Que una institución entera sea captada por grupos delictivos y sus autoridades no se den cuenta… eso no se lo cree nadie”.

Reimberg también recalcó que el Gobierno ha iniciado un proceso de depuración interna, que se mantendrá sin excepciones. “Estamos conscientes de los problemas que existen y los estamos enfrentando. Seguiremos limpiando nuestras filas”, afirmó.

El ministro también se dirigió a los alcaldes del país, asegurando que muy pocos han mostrado voluntad de colaborar.

“Si llegamos a cuatro, es mucho. Ahora que comenzamos a actuar, empiezan a llegar mensajes queriendo tender la mano, pero ya es tarde. No creyeron que llegaríamos a este nivel. Vamos a ir hasta donde sea necesario”.

Personal de la Policía Nacional intervino la Agencia de Tránsito de Durán, la mañana de este lunes 7 de julio. GERARDO MENOSCAL

Reimberg les lanzó una advertencia directa a quienes han tomado caminos oscuros y están inmersos en corrupción o entregados al crimen organizado: les llegará su hora. “El tiempo de la corrupción y de la economía criminal se acabó. Vamos a combatirla en todos los niveles. Ya lo dije, no lo creyeron. Hoy lo repito: (llegaremos) a todos los niveles”.

También denunció que jueces y fiscales han favorecido a miembros de estas redes delictivas con sobreseimientos y restituciones laborales. “Sus nombres serán expuestos públicamente”, anunció.

Finalmente, envió un mensaje directo a los empleados municipales: “Si son víctimas, acudan a la Policía. Si son parte del delito, prepárense: vamos a caer con todo el peso de la ley”.

La Policía Nacional asumió el control del tránsito en Durán

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, confirmó que la institución ha asumido toda la competencia del tránsito en Durán, a través de la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“Todos los operativos y puntos de control quedan bajo control de la Policía Nacional. Esta vez no será un solo agente al frente, sino un equipo completo de trabajo”, señaló Dávila.

La intervención no solo se centrará en el tránsito, sino también en el refuerzo de la seguridad ciudadana, con la presencia permanente de 215 policías en el cantón. El personal se encargará del control en oficinas y patios de revisión y de retención, así como del manejo de los bienes y equipos que pertenecían a la ATD.

“Este mes será un proceso de transición, pero todo lo relacionado con vehículos, motocicletas y equipos pasa ahora a la Dirección Nacional de Tránsito”, indicó.

Preocupación en agentes de tránsito y bomberos de Durán

Este Diario buscó obtener la versión del personal de tránsito y bomberos, quienes manifestaron su inquietud por el futuro de sus puestos de trabajo.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros, si nos van a reubicar o si perderemos el empleo. Estamos de acuerdo con los operativos, pero nos preocupa nuestra situación laboral”, expresó un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Durán.

