Esto fue lo que realmente ocurrió con dueño de reconocido restaurante en Urdesa

Una situación confusa ocurrida la tarde del sábado 5 de julio en el norte de Guayaquil, generó preocupación entre los seguidores del empresario Julio Chang, propietario de una conocida cadena de restaurantes de asados.

A través de redes sociales, usuarios reportaron un supuesto intento de secuestro o asalto que habría afectado al emprendedor, conocido también por compartir contenido en TikTok. En la zona del hecho se observaron vidrios rotos, una mancha de sangre en la calzada y daños en un vehículo de alta gama y en el portón de una vivienda.

La usuaria @maferbor publicó en X (antes Twitter) que el incidente habría ocurrido a las 17:00. Videos difundidos mostraban patrulleros y agentes de la Policía Nacional en el sitio. Sin embargo, la información oficial fue escasa. Una oficial consultada en el lugar aseguró que “no pasa nada”, aunque los indicios físicos apuntaban a un hecho violento.

En la Estación de Acción Segura de Urdesa, agentes municipales indicaron que recibieron una alerta por un presunto intento de asesinato, pero que al llegar al lugar, la Policía ya tenía el control del procedimiento.

¿Qué dijo Julio Chang?

Ante los rumores y la preocupación de sus seguidores, Julio Chang rompió el silencio la tarde del domingo 6 de julio mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.

“Gracias a Dios todo bello, no pasó a mayores (...) Todo bien, no pasó nada, gracias. No sabía que tanta gente me quería”, comentó con tono distendido. Además, aprovechó el mensaje para invitar al público a visitar sus restaurantes.

El video generó decenas de reacciones de apoyo. Entre los comentarios destacó el de Francesca Ferrero, propietaria de otro reconocido restaurante local y exlíder de la Asociación de Restaurantes del Guayas. “Qué bien que están bien, Julio. ¡Fuerza y un abrazo!”, escribió Ferrero, sumándose a la cadena de mensajes de aliento hacia el empresario.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo un pronunciamiento oficial del distrito policial que cubre la zona ni de la empresa municipal SEGURA EP, que confirmó no haber recibido notificación alguna.

El hecho se suma a una seguidilla de eventos violentos que mantienen en alerta a los residentes de Guayaquil, una ciudad en la que muchos han empezado a modificar sus rutinas por temor a la delincuencia.

