Inundaciones y tráfico eterno: "La vía a la costa en su peor versión"

Las quejas son múltiples en la vía a la costa y están llenas, a la vez, de cuestionamientos. Durante este invierno, a diferencia de otros, según indican las familias del sector, se ha vuelto común ver cómo algunos tramos de esta arteria acumulan agua, lo que complica aún más la circulación en la zona.

Cortes de luz en 9 cantones de Ecuador este 17 de marzo: Conoce cuáles son Leer más

Las zonas más afectadas

La noche de este 16 de marzo, tras la lluvia registrada en Guayaquil, la zona se inundó tanto que aún hay personal de Interagua retirando el agua acumulada.

(Le puede interesar leer: Ciudadanía denuncia pasos peatonales inundados en vía a la costa)

"Cerca de Terranostra todo se ha vuelto caótico. No sé qué ha causado que esta vez nos inundemos, eso no pasaba en el sector. Lo que se me ocurre es que, tras tantas urbanizaciones y zonas taladas, y ya sin cerros, el entorno está desprotegido y por eso ahora el agua se acumula. La noche del 16 de marzo ha sido invernal. La vía a la costa ha mostrado su peor versión, pero por culpa de las autoridades que no toman en serio lo que aquí pasa. Es una lástima", se quejó Roberto Buenaño, residente del sector, quien, tras permanecer una hora y media en la vía, ya cerca de su casa, analiza si valdría la pena cambiarse del sector.

Conduzca con precaución ⚠️ tráfico congestionado desde Km 16 sentido Chongon - Guayaquil hasta la altura del ferrisariato. La causa carretera inundada frente a Terranostra. @ATM_Transito @interagua https://t.co/ggIXXRYu4r pic.twitter.com/UJpqsNZlUS — Info Via a La Costa 🔍 (@InfoViaLaCosta) March 17, 2025

Impacto en la infraestructura y críticas a la gestión



El usuario de X, Luis Domínguez, también docente de la Espol, según reza en su biografía en la red social, como el resto, cuestionó tener que vivir situaciones de este tipo, pero fue más allá. "¿Nos hemos vuelto más vulnerables a las inundaciones en la vía a la costa? El crecimiento urbano e industrial puede obstruir las quebradas naturales, reduciendo su capacidad de drenaje y aumentando el riesgo de inundaciones. ¿Qué ocurrió en el colegio Anne Sullivan?", se preguntó, al compartir un video de la entidad pública que, como se registró semanas atrás, se quejaba bajo el agua.

🚨⛈️¿Nos hemos vuelto más vulnerables a las inundaciones en la #ViaALaCosta?🏘️🌧️El crecimiento urbano e industrial puede obstruir las quebradas naturales, reduciendo su capacidad de drenaje y aumentando el riesgo de inundaciones 🌊📉 ¿Que ocurrió en el Anne Sullivan?@alcaldiagye pic.twitter.com/gGV1Nzb8Kd — Luis Dominguez (@ldominguec) March 16, 2025

Tras los inconvenientes reportados, la ATM informó que se cerró de forma temporal un tramo del carril de la vía a la costa, cerca de la urbanización Terranostra, en el sentido hacia la avenida del Bombero, debido a la acumulación de agua.

#ATMinforma | Cierre temporal de un tramo del carril de Vía a la Costa, frente a Urb. Terranostra, sentido hacia la Av. del Bombero, debido a la acumulación de agua.



Personal de @interagua se encuentra trabajando en el sitio.



Foto: #CCITT pic.twitter.com/6OU7LZf693 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 17, 2025

Guillermo Ayala, otro residente, indicó que el drenaje estuvo obstruido desde cerca de las 19:00. Aunque el tránsito se vio interrumpido y la ciclovía afectada, Ayala describió que, cerca de las 23:00, la situación seguía siendo crítica.

Descontento general entre los residentes

Salud niega que haya brote de tuberculosis, pero Guayaquil no baja la guardia Leer más

"Es inaudito que esto pase, me parece increíble y triste. He perdido toda la tarde y noche de domingo en este caótico espacio. Ni siquiera he visto suficientes agentes de la ATM. Hemos tenido que lidiar solos con todo, como siempre. Me quiero ir de aquí: no soporto más ni las lluvias, ni el polvo, ni el tráfico, ni las canteras, ni la inseguridad. La vía a la costa parecía que se convertiría en un espacio maravilloso. Me equivoqué", precisó.

(Lo invitamos a leer: Análisis | ¿Es viable el nuevo aeropuerto de Daular? Esto opinan expertos)

Hasta la publicación de esta nota, los habitantes continúan solicitando el apoyo de más personal municipal y de tránsito para facilitar la circulación en el sector.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!