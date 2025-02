Ciudadanía denuncia pasos peatonales inundados en vía a la costa

En las últimas horas, una nueva queja ciudadana de vía a la Costa ha captado la atención pública. Decenas de residentes han expresado su descontento por el mal estado de los pasos peatonales en la zona, especialmente alrededor de las ciudadelas Puerto Azul y Puerto Hondo.

Anuncian nuevo cierre parcial en vía a la costa hasta el 21 de febrero Leer más

Videos circulando en redes sociales muestran a personas luchando para cruzar los deteriorados puentes peatonales.

Una de las estructuras más afectadas está situada en los exteriores de la ciudadela Puerto Azul, donde la parte central del puente se encuentra habitualmente inundada.

Los transeúntes se ven obligados a agarrarse del pasamano, con medio cuerpo fuera de la estructura, en un esfuerzo por evitar mojarse.

Esta peligrosa situación se atribuye a la falta de techos completos en estas construcciones, lo que facilita que las lluvias provoquen inundaciones recurrentes en los pasos. Los ciudadanos afectados, alarmados por la inseguridad que esto representa.

Te podría interesar: Samborondón: Vehículo choca 8 carros y termina dentro de una unidad de tránsito

Favor su ayuda con esta #DenunciaCiudadana @alcaldiagye @aquilesalvarez @ATM_Transito los usuarios arriesgan la vida al cruzar el paso peatonal de Puerto Azul por la falta de mantenimiento. Lo mismo ocurre con el que se encuentra en Puerto Hondo. https://t.co/9boi8YE6bK pic.twitter.com/UXibRqjfxx — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) February 18, 2025

Reacciones y propuestas de los vecinos

Estudiante murió atropellada por un bus en los exteriores del parque Samanes Leer más

Marlon Romero, residente de Puerto Azul, critica la construcción de estas estructuras sin techado: "El problema es que los pasos peatonales no cuentan con techo completo y provoca que cuando llueve se inunde todo. No sé por qué los han construido así, eso no permite usarlos con normalidad". Propone añadir techos para resolver la problemática de manera definitiva.

Mariela Pinos, quien vive en la urbanización Bosques de la Costa, señala otra consecuencia de este defecto estructural: "Para evitar resbalarse arriba, muchos prefieren irse por abajo, que también termina siendo peligroso porque puede pasar un carro y matarlos". Este hecho resalta el riesgo adicional de accidentes vehiculares causados por peatones que eluden los pasos peatonales inseguros.

Los habitantes de estas áreas continúan esperando una respuesta y acciones concretas por parte de las autoridades locales para prevenir posibles tragedias. "Que se arregle eso por favor. Puede haber un accidente en cualquier momento", solicita con urgencia Pinos.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ