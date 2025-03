Madrugada oscura: 9 cantones del Guayas, sin luz la madrugada de este 17 de marzo

Un nuevo comunicado de CNEL ha causado preocupación entre los habitantes de varios cantones de la provincia del Guayas, quienes desconfían que el corte de luz anunciado demore más tiempo del previsto.

Detalles del corte programado

Según la entidad, la madrugada de este 17 de marzo, nueve cantones del Guayas se quedarán a oscuras durante tres horas debido a trabajos emergentes previstos a realizarse.

¿Qué zonas están afectadas?

De acuerdo con el anuncio, el corte será de 03:00 a 06:00 en los cantones de Daule, Pedro Carbo, Nobol, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Balzar, Colimes, Palestina y Santa Lucía.

A los habitantes, que durante este invierno han asegurado haber sufrido ya varios cortes de energía, les preocupa que la interrupción se extienda por más tiempo y que tampoco se explique qué tipo de labores se realizarán, que ameritan que el corte sea masivo.

"No estamos hablando de varios sectores dentro de los cantones, sino de todo un cantón, de nueve en total. En lo personal, eso me parece gravísimo. Pienso que lo que se viene es grave o lo que estamos ya viviendo lo es. Yo espero de verdad que la luz regrese a la hora prevista, son días laborales. Muchos trabajamos en Guayaquil y debemos movilizarnos, y si no hay energía, hasta movilizarnos se torna complicado", señaló Betty Gonzáles, residente de La Joya, en Daule.

Reportes de cortes adicionales en Guayaquil

En Guayaquil, sin embargo, la noche de este 16 de marzo, residentes de varias ciudadelas del norte reportaron no tener luz desde las 18:00 aproximadamente.

"No hay luz en la manzana 140 de la ciudadela Guayacanes. Ayuda", reportó la residente Priscilla Alvarado.

En zonas como Urdesa, la Kennedy y La Garzota, donde también se reportó un corte de energía, CNEL ha dicho que ya se restableció el servicio. Sin embargo, según denuncian los residentes, no ha vuelto la luz en todos los sectores. "En Lomas de Urdesa seguimos sin luz, que ya vuelva. Ya son casi tres horas. Hubo vientos en la tarde, entiendo que pueda ser por eso. Pero, reparen por favor. No podemos estar así", señaló Estrella Paez, residente.

Se me ocurrió hacer unos fettuccini a la carbonara, por primera vez y se me va la luz, quedaron ricos pero las yemas... 😞. Cocinar sin luz, con calor, con mosquitos, en Guayaquil, como deporte extremo. — Sanducherita (@marielamona70) March 17, 2025

