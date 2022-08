Cancelados. El nivel de inseguridad que vive la ciudad, y en general el país, corroe al sector turístico y, en paralelo, al económico. La cancelación de dos conciertos internacionales en los que se presentarían los cantantes Juan Luis Guerra y Marc Anthony, programados para las ciudades de Guayaquil y Quito, es una muestra de la afectación a gran escala que experimentan estos sectores de la producción, por la avanzada de la delincuencia común, el narco y microtráfico de estupefacientes y el crimen organizado.

Una unidad de seguridad turística prevé proteger a seis zonas de Guayaquil Leer más

“Los acontecimientos de los últimos días en el país han afectado indirectamente en la inestabilidad social, lo que se refleja en la venta de dichos eventos”, indicó la empresa FTC LIVE, productora del concierto de Juan Luis Guerra, al justificar el haber tomado esta “difícil decisión” junto con el mánager del artista.

Aunque en mayo de 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas destinó una partida de $ 11,5 millones para reforzar la seguridad en Guayaquil, y con ello “enfrentar a la delincuencia”, hasta ahora la ciudadanía y el sector empresarial-turístico no han logrado un verdadero respiro.

En junio de este año, las ventas en las actividades del sector turístico en Guayaquil fueron de 57,7 millones de dólares, con una caída de $ 26,7 millones en comparación a junio de 2021, según el visualizador de cifras del Ministerio de Turismo. A nivel nacional, el sector turístico ha tenido una baja del 37,6 % (de 516,4 millones a 322,3 millones de dólares), según la última presentación de este año.

En cuanto a ventas en alimentación en el Puerto Principal, también se observan caídas. De los 62,7 millones de dólares que lograron en junio del año pasado, bajaron a $ 41,5 millones en el mismo mes de 2022. Igual ocurrió en alojamiento: bajó un 10,4 %.

Un asueto local, pero que aporta a la reactivación del turismo Leer más

Los empresarios, expertos en seguridad y economía y comerciantes consultados por EXPRESO consideran que el verdadero impacto económico en el país todavía no se ha medido, por lo que urge que se tomen medidas drásticas. “No queremos ser como México, que ha perdido un punto en el Producto Interno Bruto (PIB) por la violencia. Esto es una bomba de tiempo. No veo una planificación. Esto no se trata de 30.000 policías. Se trata de qué se está haciendo para la inserción en la sociedad de las personas que salen de la cárcel. ¿Qué se está haciendo con la tabla de drogas? ¿Qué se está haciendo para que exista más empleo? Dicen que han aumentado 40.000 empleos y eso no lo veo. No se ha llegado al mismo número que se ha tenido antes. Hay negocios que antes atendían hasta las 22:00 y ahora solo hasta las 18:00, lo que implica menos empleados”, analizó Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas y de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Ecuador.

No queremos ser como México, que ha perdido un punto en el Producto Interno Bruto (PIB), por la violencia. Esto es una bomba de tiempo, no veo una planificación.

Holbach Muñetón

presidente de la Cámara de Turismo de Guayas

Las pequeñas economías van entre tumbos sin levantar vuelo desde 2019 Leer más

La inseguridad ha sido el peor enemigo para el sector turístico... Tienen que tomar medidas drásticas, haber reuniones con los alcaldes para que todos hablen el mismo idioma... Rodrigo Braganza

experto en seguridad

La violencia va a pasar factura a la economía porque, por temor, las personas dejan de ir a restaurantes o de ir a pasear y con esto lo que al final aumenta es el desempleo... Olmedo Farfán

analista económico

Reconquistar a propios y seducir a extraños, otra meta para Guayaquil Leer más

Con él coincide Esteban Fiallos, gerente de la Cámara de Turismo de Manta. “Efectivamente, la afectación es sumamente alta. Primero, desde el punto de vista internacional. Todo turista extranjero va a pensarlo dos y hasta tres veces para viajar a Ecuador, sabiendo que es un país inseguro donde se muestran la falta de seguridad, el tema de las cárceles, en las calles. Obviamente se va a ir minando (la demanda) y la gente decide buscar otros destinos”, opinó.

En 2021, Guayaquil apareció en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C. Eso, para el teniente coronel Rodrigo Braganza, experto en seguridad, ya fue una afectación terrible para el país. “No sé qué más esperan para tomar medidas drásticas para mejorar la seguridad... Tuvieron que esperar que haya un atentado en Cristo del Consuelo (suroeste de la urbe porteña) con muertos y heridos para que haya un comité de seguridad”, señaló el experto. Recomendó una urgente reunión con alcaldes del país y el presidente de la República “para que todos hablen el mismo idioma”, dejar de lado los enfrentamientos políticos y adoptar políticas de Estado que realmente contribuyan a la seguridad.

El turismo da signos de recuperación en América Latina tras el golpe de la covid-19 Leer más

Y es que para el analista económico Olmedo Farfán, la violencia le va a pasar factura a la economía porque, por temor, las personas dejan de ir a restaurantes o de pasear y, al final, aumenta el desempleo. Estima que ya puede existir una pérdida en las ventas de más o menos 100 millones de dólares.

Amir Abedrabbo, empresario del sector de espectáculos, considera que lo grave de cancelar un concierto es que eso genera intranquilidad, desconfianza y temor en la ciudadanía, lo que al final afecta a otros espectáculos que tienen asegurada la presentación.

“El Estado, a nivel de tributos, no solo que deja de recibir el pago por un concierto, sino también por lo que pagan en impuestos las empresas que patrocinan el show, las empresas de seguridad, la imprenta, el hotel que aloja al artista y a todo el equipo que viaja con él”, detalló el experto en impuestos Carlos Coronel.

Las ventas del sector privado crecieron 15 % hasta febrero de 2022 Leer más

Nicolás Romero, exgerente del Centro de Convenciones, puntualizó que en esos casos el empresario pierde el 50 % de lo que pagó al artista y el 50 % del local.

Y de pérdidas económicas por la violencia delictiva saben también Junior Moreno, de los almacenes de música Gallardo; y Gerson Triviño, de Eximax. Ellos coinciden en que ha existido una baja del 50 al 60 % en ventas de artefactos de sonido. “Con la delincuencia organizada ha bajado la venta en este sector. La gente ya no sale, hay menos fiestas, menos eventos. Como comerciantes nos afecta mucho”, dijeron.