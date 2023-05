La imagen que acompaña esta publicación refleja un problema común en Guayaquil, sin importar la calle. Los motociclistas se movilizan dos en dos aun cuando está prohibido y sin casco. La ciudadanía denuncia la falta de control permanente, que alertan no se ejecuta incluso si personal de la ATM está cerca de ellos.

La Metrovía le ‘succiona’ hasta una hora al día a sus usuarios Leer más

"En la Francisco de Orellana y en la avenida Domingo Comín, que son las que más frecuento, a diario veo a los motociclistas ir incluso en grupos de a tres. Se desplazan sin horario sobre el carril de la Metrovía. Lo hacen sin casco y sin tener incluso las placas. Les he tocado la bocina hasta el cansancio para llamarles la atención, pero hasta me insultan. ¿Saben por qué pasa y seguirá pasando eso? Porque las sanciones aquí, aunque muchos digan lo contrario, es un chiste", se quejó Omar Gonzabay, habitante de la quinta etapa de La Alborada.

Susana Quijano, quien habita en la ciudadela Kennedy, suma otra infracción: apenas unos pocos conductores de moto llevan el número de la placa homologado en el casco. "Se supone que para esto habría sanción, pues señores, al parecer no lo hay. Aquí la gente hasta se dibuja los números. Los he visto colocados con marcadores. En Guayaquil se burlan de la autoridad en la cara, pero a esta poco le importa", sentencia.

Esta denuncia es apenas una de las que este 28 de mayo llegaron a la Redacción de EXPRESO, a esperas de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y las resuelvan.

La huella del vandalismo se acentúa en un paso peatonal del norte de la ciudad Leer más

A esta se suma el estado en el que se encuentra un tramo de la avenida Las Américas, que permanece a oscuras precisamente a escasos metros del paso elevado ubicado cerca del colegio Aguirre Abad.

Guayaquil: sicariato afuera del colegio Aguirre Abad dejó una ... - https://t.co/8yTWXLNIPK

mas info en: https://t.co/NQrIDItHx3 — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) May 6, 2023

"Hace poco un sicariato cerca, en los escalones del paso peatonal y a causa de ello hubo una víctima colateral, un estudiante. Que no haya la suficiente iluminación no hace más que agravar el problema. Ni el Municipio ni CNEL toman en cuenta esta problemática, que tanto daño nos causa. Si hubiese más luz en las vías, en cualquier rincón de Guayaquil, no tendríamos tanto miedo de salir", sostiene Lourdes Gonzales, habitante de la ciudadela Bolivariana.

El miedo transita por los túneles de las Américas Leer más

La mala disposición de los desechos es otra de las molestias. Esta vez la zona afectada en la calle 4 de Noviembre , que cerca de la intersección con la calle 13 se ha convertido en un punto donde la basura se ha acumulado en abundancia, ya sea por el irrespeto a los horarios de recolección, lo que da luz verde a la aparición de cerros de basura; o porque los chamberos, como pasa en otros puntos de la ciudad, abren una a una las fundas y dejan todos los desechos regados.

Para la ciudadanía, los malos olores que invaden la zona los tiene desesperados.

“Me toca pasar con las ventanas cerradas por la pestilencia que suele llegar hasta mi casa. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo?”, reclama Flor Argüello, habitante del sector.

Asimismo, Cristian Freire, quien transita a diario en bicicleta por la zona, señala que la basura a montones que está regada por las calles se ha vuelto otro obstáculo para los ciclistas y peatones.

“No hay baches que esquivar, sino botellas, fundas e incluso trozos de vidrio y colchones en pésimo estado”, indica.

En la avenida Francisco de Orellana, este tipo de trabas se ha vuelto común. . Miguel Canales Leon

Las trabas, como la de la imagen, son repetidas, por otro lado, en la Francisco de Orellana. En la noche, a falta de iluminación, se han reportado caídas. La ciudadanía exige retirarla. Hay piedras, postes, vallas que impiden la movilidad, denuncian.