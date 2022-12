El paso peatonal ubicado en la avenida De Las Américas, cerca del Centro de Convenciones y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, está garabateado y sucio. La ciudadanía pide intervenirlo para revertir el mal aspecto que da a los peatones y turistas que a diario lo recorren.

Alertan que sus paredes están llenas de pinturas y palabras obscenas, y que hay tramos del piso asimismo con basura apilada. Por las noches, debido a los daños que han sufrido algunas de sus luminarias, advierten, el sitio se convierte en refugio de consumidores y antisociales.

Hace dos semana, Andrea Sánchez intentó cruzar en él pero se detuvo al ver que dos personas se encontraban consumiendo algún tipo de sustancia en las escaleras. "Podría jurar que era marihuana, por el olor. Pero en realidad, no lo sé. Intenté cercarme, vi a los chicos para ver si me abrían paso, pero no lo hicieron. Siguieron en lo suyo y tenían una mirada desafiante. A la final, me regresé. Me encontraba con mi hijo y no quería ponerlo en riesgo", aseguró.

Daniela Mejía, quien habita cerca del lugar, en la ciudadela Adace, indica que utiliza la estructura a diario para tomar y bajar del bus que la moviliza a su trabajo. Pero confiesa que más de una vez ha optado por atravesar la transitada avenida, así sea en hora pico; que movilizare por el puente, debido a que no le da seguridad. "A veces hay gente ahí sin hacer nada, que solo están porque sí en grupo y eso me da recelo. Esta zona es importante porque va y viene de los eventos que se hacen en el Centro de Convenciones, o van y vienen de los aeropuertos. Esta zona debería estar impecable y lamentablemente no pasa", se quejó.

Por ello piden al Municipio y a la ATM que lo limpien y coloquen cámaras o, si las tienen ya, incorporen incluso más para que llamen la atención y sancionen a quienes intentar poner en riesgo al ciudadano.

"Se supone que todos deberíamos preservar nuestros bienes públicos. Se supone que deberíamos defenderlos, estar orgullosos de ellos, utilizarlos...; pero acá pasa lo contrario. Construyen algo, lo habilitan, lo inauguran, lo que sea..., y lo destruyen al poco tiempo. Y pasa no solo en Guayaquil, pasa en todo el país, y ese es un problema que debe corregirse desde casa", agregó el guayaquileño Fernando Andrade, que mira con tristeza como este y otros cruces peatonales permanecen igual de rayados o sin sus faroles, o hasta con colchonetas en las que vive la gente, como pasa en García Goyena.