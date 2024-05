Guayaquil: Los índices de radiación serán muy altos este 13 de mayo

Este 13 de mayo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrologí Inmahi informó que Guayaquil permanecerá parcialmente nublado, que el nivel mínimo de temperatura registrado, al menos hasta la tarde, será de 32 °; y que los índices de radiación ultravioleta serán "muy altos".

Según la entidad, por la noche y la madrugada la temperatura oscilará entre los 24 y 25 °, y se esperan posibles lloviznas. En prácticamente toda las provincias de la Costa, el pronóstico será similar. En cuanto a los rayos ultravioletas, solo Guayas y El Oro registrarán ese nivel de radiación. En el resto de la región, el índice máximo de radiación no pasará de "alto".

#RadiacionMaximaUVEC l Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) previsto para el lunes 13 de mayo de 2024. #IUV entre Moderado y Muy Alto⛅️ pic.twitter.com/DDzUbQutpn — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) May 12, 2024

Frente a esta situación, el Inamhi exhorta a protegerse, usando desde gorra y paraguas hasta colocándose protector solar.

Camila Centenaro, quien habita en Sauces 1, asegura que desde el pasado 10 de mayo, pese a que las noches "han sido ya más frescas y los días menos calurosos", ha salido a trabajar siguiendo esas recomendaciones. "Me visto como camisetas manga larga. y utilizo protector solar, algo que antes jamás estaba en mi bolso. Pese a ello, los brazos me queman. El Inamhi ya ha alertado varias veces sobre estos índices altos de radiación, por ello insisto en qué hace falta que tengamos más sombra en Guayaquil, ya sea a través de mobiliario urbano, parques y jardines verticales. Necesitamos que la ciudad se oxigene un poco más. No es un juego vivir así. Veamos los pronósticos del tiempo de los últimos seis meses y confirmemos en qué estado o bajo qué riesgos convivimos", señaló.

Adrián Villanueva, guayaquileño, asegura salir en la calle en las mismas condiciones, por lo sugiere a la Alcaldía apostarle a proyectos u obras "innovadoras".

"La semana pasada, EXPRESO publicó sobre la existencia de los árboles líquidos. Me pareció una locura, pero asombrosa. En una ciudad de cemento, como Guayaquil, es válido pensar en esas iniciativas. Lastimosamente, en algunos sitios como el centro parece que ya no hay espacio para sembrar, a menos que manden abajo edificios en desuso, que es lo que amerita aunque sabemos que las autoridades así por así no lo harán; por lo que estos árboles líquidos son la opción", alegó.

Este innovador sistema, desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinar de la Universidad de Belgrado, utiliza microalgas para purificar el aire y reducir las emisiones de dióxido de carbono en áreas urbanas, ofreciendo una alternativa sostenible y eficiente a los árboles tradicionales. El 'árbol líquido' funciona como un fotobiorreactor urbano, donde las microalgas realizan la fotosíntesis y absorben el dióxido de carbono del aire.

Conocido como Liquid3, este sistema medioambiental ha sido implementado en Belgrado, capital de Serbia CORTESÍA

Según estudios realizados, este sistema es entre 10 y 50 veces más eficiente que un árbol común en la purificación del aire. "Es lo que necesitamos para Guayaquil, que tanto quema", agregó Villanueva.

Para Lisbeth Castro, quien habita en Samanes 4, saber que todos los días los niveles de radiación no dejan de ser "muy altos o extremadamente altos" es desesperanzador.

"En lo personal me da miedo vivir así, por todas las enfermedades que nos podrían afectar, incluso el cáncer de piel. Yo estoy rogando que ya llegue el fríhttps://suscripcion.expreso.ec/o. Necesito el frío de Guayaquil. Que en las noches ya se sienta una leve brisa, que haya días en los que no tenga que prender el aire o el ventilador, me alegra y mucho", señaló.

