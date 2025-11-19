Incendio sorprende en el Puente de la A y destruye tres covachas

La emergencia fue reportada la tarde del martes 18 de noviembre en esta zona del suroeste de Guayaquil

Bomberos realizan tareas de limpieza tras el incendio en la parte baja del Puente de la A, en el suroeste de Guayaquil.

Un incendio se registró en el Puente de la A, ubicado en el sector Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, la noche del martes 18 de noviembre. Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la emergencia fue reportada a las 20:03.

Esa entidad coordinó la atención de la emergencia con personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron al sitio para constatar la novedad.

Cuatro unidades de combate y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos fueron desplegadas al punto del incendio. En menos de 30 minutos, las llamas fueron sofocadas por personal de esa institución.

Según informó el ECU911, tres covachas fueron destruidas por el fuego. El viaducto no registró afectaciones ni hubo personas heridas durante la emergencia. Pasadas las 21:00, los bomberos realizaban tareas de limpieza del área.

Versiones señalaron que el fuego habría sido producido, supuestamente, por una quema de desechos en la parte baja de este viaducto del sur guayaquileño.

Puentes de Guayaquil: Quejas ciudadanas por invasiones

No es el primer incendio que se registra en la parte baja de un paso a desnivel en Guayaquil en los últimos meses. Estructuras ubicadas en las avenidas Pedro Menéndez Gilbert y Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de la ciudad, también han sufrido afectaciones similares.

Ciudadanos han evidenciado que personas en situación de calle y recolectores de basura se toman las partes bajas de los pasos a desnivel y acumulan objetos. En ocasiones, algunos queman desechos, lo que ha desencadenado incendios.

Piden al Municipio de Guayaquil mayor control en este tipo de espacios para evitar más incendios y otros tipos de accidentes que puedan afectar a peatones y conductores.

