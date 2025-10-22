Incendio en el Mercado Central de Guayaquil fue controlado por Bomberos

El conato se reportó en las calles 10 de Agosto y 6 de Marzo. La entidad municipal de seguridad detectó la emergencia

Una alerta de incendio se registró la noche de este miércoles 22 de octubre en las instalaciones del Mercado Central de Guayaquil, uno de los íconos patrimoniales de la ciudad. El incidente fue detectado a tiempo por cámaras de videovigilancia y controlado rápidamente por el Cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran afectaciones mayores ni personas heridas.

¿Cómo se detectó el incendio en el Mercado Central?

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 10 de Agosto y 6 de Marzo, en pleno centro de la urbe. La alerta provino de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), que monitorea activamente los espacios públicos de la ciudad.

El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, informó sobre el suceso a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Según Cornejo, la detección temprana fue posible gracias al sistema de monitoreo tecnológico de la ciudad.

#SeguraEP | Gracias a la detección oportuna mediante nuestras cámaras de vigilancia, se identificó un incendio al interior del Mercado Central, en la intersección de 10 de Agosto y 6 de Marzo.



De forma inmediata, @BomberosGYE acudió al lugar y controló el incidente sin que se… pic.twitter.com/DgAvL6G3rF — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) October 23, 2025

"Gracias a la detección oportuna mediante nuestras cámaras de vigilancia, se identificó un incendio al interior del Mercado Central", detalló el funcionario en la red social.

Cornejo confirmó que, tras la identificación del humo, se coordinó la respuesta de manera inmediata con las unidades de emergencia. El personal de bomberos desplegó unidades de combate y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran por la estructura.

De forma inmediata, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al lugar y controló el incidente sin que se registren mayores afectaciones", aseguró el titular de Segura EP. La intervención evitó que el conato pasara a mayores y afectara los locales comerciales que operan en el interior del recinto.

Las autoridades confirmaron que el incidente fue controlado rápidamente y no se registraron personas heridas ni afectaciones mayores.

