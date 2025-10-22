¿Ecuador en la mira de Nestlé por recorte global de empleos? Esto dijo la empresa

l conglomerado alimentario tiene más de 2.000 marcas en todo el mundo.

Nestlé confirmó a EXPRESO que implementará una reducción de aproximadamente 16.000 empleados a nivel global durante los próximos dos años, como parte de un plan de eficiencia operativa que busca aprovechar servicios compartidos y la automatización de procesos para impulsar su transformación empresarial.

Pero la pregunta que inquieta al mercado laboral ecuatoriano es inevitable: ¿afectará esta reestructuración masiva a los trabajadores del país?

La historia exportadora de Ecuador da un giro histórico en 2025 Leer más

Ante esta incógnita, Nestlé Ecuador aseguró que "en esta etapa, no estamos en posición de dar cifras específicas", aunque aclaró que "la reducción de plantilla anunciada se aplica a mercados y funciones a nivel global durante los próximos dos años" y que "afectará a cada mercado de manera diferente".

La compañía enfatizó que "en Ecuador, nuestras operaciones continuarán con normalidad, de acuerdo con nuestra planificación, estrategia y búsqueda de eficiencias", dejando abierta la posibilidad de ajustes sin especificar su magnitud.

Dinámica de Nestlé en Ecuador

Nestlé destacó su trayectoria de 70 años en el país, subrayando que se encuentra "comprometida con Ecuador" y que ha trabajado "junto a miles de colaboradores, proveedores, agricultores y aliados estratégicos, generando valor compartido en cada eslabón de su cadena".

Como respaldo a este compromiso, la multinacional recordó que "anunció recientemente una inversión de $ 63 millones, destinada a fortalecer su capacidad productiva, impulsar la innovación y seguir aportando al desarrollo económico y social del Ecuador".

Ecuador, esta empresa guarda una amplia y sólida presencia. Según la Superintendencia de Compañías, la firma en el 2024 registró en el país $ 611'926.391 en ingresos y $ 2'565.129 en utilidades netas. Ese mismo año empleó a 1.073 ecuatorianos.

Reducción "con respeto y transparencia"

En su comunicado, Nestlé se comprometió a que "las reducciones se implementarán con respeto y transparencia", y que estarán "sujetas a la consulta apropiada donde corresponda".

Nestlé Ecuador reiteró que "continuará informando de manera oportuna a través de sus canales oficiales" sobre cualquier desarrollo relacionado con su estructura organizacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ