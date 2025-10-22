Expreso
"Sin rentas casi por cinco meses": Aguiñaga reclama fondos al Gobierno

La prefecta advirtió que la falta de recursos complica preparación para el invierno y la instalación de cámaras de seguridad

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, reclamó al Gobierno Nacional por la falta de asignaciones, asegurando que la institución provincial se encuentra "sin rentas casi por cinco meses". Esta situación, expuso, complica la gestión de la entidad, especialmente ante la cercanía del invierno.

Aguiñaga hizo un llamado al Gobierno a "sensibilizarse", ya que la falta de fondos impacta directamente en las obras de prevención de inundaciones.

"Estamos a vísperas de que llegue el invierno, debemos estar preparados con los kits, los desazolves, las limpiezas de canales porque viene el período de inundaciones y necesitamos recursos", aclaró Aguiñaga.

No hay dinero para tantas cámaras

La escasez de fondos también limita las acciones en seguridad. Ante una solicitud del Gobernador, Humberto Plaza, de instalar cámaras en los puentes, la prefecta fue enfática.

"La provincia del Guayas tiene más de 500 puentes, financieramente es imposible”, recalcó.

En lugar de ello, la prefecta exigió que se mejoren las labores de inteligencia en puntos críticos. "Necesitamos que mejore la inteligencia en ciertos focos peligrosos. Por ejemplo, Km 26, que sigue siendo un lugar donde secuestran y roban a los conductores”, resaltó.

Pese a las limitaciones, destacó que el sistema de IA vial en la Guayaquil-Cuenca ha permitido recuperar "en tiempo récord vehículos y personas que han sido secuestradas" y que la plataforma ya fue compartida con la Policía y el ECU 911.

