Impuesto predial: Así funciona el descuento, hay plazo hasta el 31 de enero

La primera quincena de enero de 2024 terminó. Y a partir de este martes 16 hasta el miércoles 31, inicia un nuevo porcentaje de descuento en torno a los impuestos prediales, que sería del 9 %.

El horario para quienes buscan pagar los impuestos prediales es desde las 7:00 hasta las 17:00. Se han establecido 20 ventanillas, en el Municipio, más cuatro módulos quioscos, repartidos en tres bloques.

En un comunicado de la entidad recordó que hasta el 15 de enero de 2024 rige el descuento del 10 %, el cual se irá reduciendo en un punto porcentual cada quincena hasta junio.

El valor a paga se lo puede verificar a través de la página web del Cabildo tramites4.guayaquil.gob.ec/ y estando en esta sección se deberá escoger la opción 'impuesto predial' y digitar el código catastral.

Hay ciudadanos como Mireya Castro y Ronald Enderica que han optado, por temas de seguridad, pagar a través de los canales oficiales. "Estoy saliendo para lo necesario únicamente, si puedo pagar de forma digital, lo hago. En este caso, ya lo hice y el proceso fue bastante rápido. Me molestó el cobro de la contribución especial, pero qué más me queda. El punto es que ya pagué y no le debo nada a nadie. Haber pagado este mes, además, me generó un descuento, lo que está más que bien", dijo Enderica, residente de la Alborada.

Según indicó el Municipio en un reportaje anterior respecto al tema del impuesto especial, el 72 % de los predios en Guayaquil pagarán desde 1 centavo hasta 20 dólares, por la nueva tasa dispuesta dentro de la ordenanza que viabiliza la recaudación de la Contribución Especial de Mejoras (CEM), por inversiones realizadas en obra pública durante el periodo comprendido entre 2015 y 2022. Así lo indicó Johnny Alcívar, subdirector financiero del Municipio, al detallar que los predios restantes van a ir pagando de manera escalonada según el avalúo de su propiedad y según la cantidad de obras que se han efectuado en su sector o zona de influencia.

La contribución se debe pagar entre los meses de enero y febrero. Desde marzo habrá un recargo por un tema de intereses, puntualizó Alcívar.

Según el Municipio, entre 2015 y 2022 se invirtieron más de 526 millones de dólares en la construcción, ampliación y mantenimiento de calles, aceras, sistemas de aguas lluvias, entre otras obras. También por proyectos terminados en infraestructura comunitaria como canchas, mercados, escuelas, centros comunales. Con el CEM se busca recuperar 140 millones de dólares, que serán repartidos en siete pagos iguales, es decir 20 millones cada año desde 2024 hasta 2030.

