Guayaquil paga y grita para que aterricen mejores obras

Magdalena Espinoza vive en el centro de Guayaquil. Como todos los años se acercó al Municipio para pagar el impuesto predial urbano esta semana, cuyo valor, con descuento incluido, fue de $ 65,14. A esto se le sumó la tasa de Bomberos ($ 3.94), la tasa de drenaje pluvial ($ 3.97) y la contribución especial por mejoras, que en su sector fue de $ 70.11, que rige desde este año. Magdalena tacha el precio final como un “exceso”.

El cobro del tributo por mejoras indigna a los guayaquileños Leer más

“Es uno de los valores más altos que he pagado en los últimos años, sobre todo por el malestar económico que vivimos los guayaquileños, y que no representa las mejoras que veo en mi sector”, asegura la cosmiatra.

Ella sumó a estos valores una transacción de recuperación de inversión del 2015 al 2022, contribución especial de mejoras, de $ 80,26, desembolsando en total $ 353.53 dólares.

Es por esto que buscó un tipo de reducción al precio, pero no recibió ninguna compensación, y con coraje da a conocer a EXPRESO que espera por “mejoras” que la Alcaldía haga a favor de los habitantes del centro, en especial de los que viven cerca a la avenida 9 de Octubre.

“Pagué demasiado y mi sector es sucio, necesito que limpien las calles, existe una gran mendicidad. Los chamberos rompen las fundas de basura y riegan el mal olor por toda la calle aledaña y principal. Antes veías cómo lavaban las calles todos los días, ahora no sucede”, se lamenta Espinoza, quien le hace una invitación al alcalde, Aquiles Álvarez, a recorrer en las noches las calles céntricas.

De mi sector se debe cambiar los adoquines que están deteriorados. Remodelar los parterres así como lo hicieron en la av. Isidro Ayora e instalar cámaras. Francisca Pin, Samanes

Otro caso es el de María José Gavilánez. Ella tiene su propiedad en la novena etapa de la Alborada, en el norte. Ella pagó en línea $ 40 por los impuestos prediales. Sin embargo, desconoce si estuvo incluido la tasa de mejoras, pero alega que sí, porque se agregaron cinco dólares más a diferencia del año anterior.

Vivo en Lomas y av. De las Aguas, y he solicitado mejoras para el ingreso porque vivo en una vía principal pero no he obtenido ayuda, espero lograrlo. Elizabeth Loor, Urdesa

Guayaquil: En 7 años prevén recaudar unos $ 140 millones con ordenanza Leer más

La ciudadana, que trabaja en una multinacional, ve como positivo que se cobre por estos cambios, pero desea que realmente se haga algo en su sector. “No sé si toda la Alborada fue hecha en un valle, pero cuando llueve se inunda horrible afuera de mi vivienda, es un mal que no se soluciona. Asimismo, los parques, años atrás vinieron solo a pintar juegos que ya estaban hasta dañados, no arreglaron nada, pasa sucio, y no hay máquinas para personas adultas”, manifiesta.

Se espera una planificación de obras qué sea efectiva ya que si bien es cierto los sectores populares son los que menos van a pagar, pero son los que más obras reciben... Si ya toca pagar lo que se espera es que haya obras Luis Antonio Tomalá, Mucho Lote 2

Al otro extremo de la ciudad, en el barrio Centenario, en el sur, también se pide cambios. Rodrigo Cox paga puntualmente sus predios al Cabildo, un valor de 600 dólares.

“Siempre es justo pagar los predios porque es necesario que aportemos por mejoras en el lugar que vivimos. Pero sería bueno realmente ver un cambio. En mi sector se deben podar árboles frondosos, cuyas hojas tapan las alcantarillas, se debe poner más seguridad, porque el año pasado me robaron el medidor de agua”, cuenta Cox, quien se siente preocupado por la falta de iluminación en las calles de su sector, y que no haya acceso a redes de internet.

Guayaquil: el 72 % de predios pagará hasta 20 dólares por tasa especial Leer más

Alexandra Reyes, docente de profesión, tiene su bien inmueble en el sur de la ciudad, cerca de la calle Portete. Como guayaquileña también le pide al Municipio atención de esta arteria principal, cuyas obras han quedado inconclusas desde la administración anterior.

“No todos los tramos de esta avenida están habilitados. Había un plan de Metrovía, la cuarta troncal, acortaron calles, parterres centrales, hicieron todo para las estaciones, pero eso no funciona; es un elefante blanco. Esto obstaculiza el tráfico, congestionándolo y también da cabida a la inseguridad”, argumenta.

Cerca de la autopista Narcisa de Jesús, en la ciudadela Ciudad del Río 1, en el norte, los habitantes también hacen llegar a este Diario sus peticiones para el Municipio, ya que, a pesar de cumplir con los pagos prediales, y la nueva tasa de mejoras, ven que sus requerimientos no han sido atendidos.

Un nuevo sistema de recolección de basura, iluminación, hay cámaras instaladas por el Municipio, aquí en Sauces 1 y no sabemos si funcionan. Carlos Guerrero,

residente de Sauces 1

Uno de los pedidos es el soterramiento de cables. miguel canales

Una de ellas es Mariana Heredia, propietaria de una villa en la ciudadela del Magisterio. Heredia paga los impuestos con la finalidad de ver obras y servicios en su comunidad, en especial de los seis parques internos que tiene la urbanización. “Solicito todos estos pagos se retribuyan en la intervención de nuestras áreas verdes; realizando limpieza, la poda de los árboles, desbroce de maleza y fumigación para evitar plagas, así como luminarias. Esto es competencia directa del Municipio, y acá nos encargamos la administración de hacerlo. Esto es competencia de ellos no de nosotros”, concluye.

Es competencia del Municipio arreglar los parques. Para eso se pagan predios para ver esos cambios. Deben de mejorar la inversión del dinero. Karlos Muñoz, ciudadela del Río

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!