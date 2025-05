¿Qué impacto tendrá el fin del contrato del dragado del río Guayas?

El contrato para el dragado en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas, llegó a su fin. El consorcio Dragando por Guayas fue notificado de la terminación del acuerdo tras acumular multas equivalentes al 5 % del valor total pactado.

Este jueves 8 de mayo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que la decisión había sido notificada al consorcio el pasado 15 de abril, por lo que la draga dejó de operar en el río en esa fecha.

El contrato fue suscrito en el año 2022 -durante la administración de Susana González- por un monto de 43'952.000 dólares. Su objetivo era retirar 6'288.000 millones de metros cúbicos de sedimentos del río. Hasta la fecha de la notificación de la culminación del acuerdo, se habían extraído 4 millones de metros cúbicos.

El plazo contractual terminaba el 8 de agosto del 2025. La Prefectura desembolsó al consorcio un monto de 30'140.000 dólares. Hasta abril de este año, el contrato se había ejecutado en un 68,58 %, según Juan Carlos Proaño, director de Dragado de la Prefectura.

Dragado del río Guayas: ¿Cuáles son los planes de la Prefectura?

Luego de anunciar el fin del contrato para el dragado, Aguiñaga señaló que se afianzará la mancomunidad conformada por las prefecturas de Guayas, Bolívar Cañar, Chimborazo, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo, y a la que se sumará también Cotopaxi.

El objetivo de esta unión, señaló la funcionaria, es elaborar y ejecutar proyectos para la conservación de la cuenca del río Guayas, con planes de reforestación, estabilización de taludes, control de sedimentos, entre otros.

¿Cuál es el impacto del fin del contrato para dragar el río Guayas?

Para el ingeniero civil y experto en hidráulica, Jacinto Rivero, quien integró la Comisión de Estudios para el desarrollo de la cuenca baja del río Guayas (Cedege), el fin del contrato afectará el proceso de recuperación de sedimentos en los terrenos ubicados en El Tejar, en Durán.

"El impacto principal está en que no se va a poder recuperar la tierra que se estaba recuperando, en donde depositaban el material dragado. El impacto en el río Guayas prácticamente es insignificante, porque la cantidad de sedimentos que se produce en el sector por efecto de las crecientes de los ríos y de la marea es realmente muchísimo más de lo que sacan", expresó Rivero.

En ese sentido, la prefecta Aguiñaga ha señalado que aún no está definido el futuro de los terrenos en El Tejar en el que se depositaban los sedimentos extraídos por la draga.

"Son terrenos que se están consolidando, pero que requieren de nuestra vigilancia permanentemente para que ellos no suelan ser -como pasa en el país normalmente- invadidos por actividades al margen de la ley", manifestó la funcionaria. Agregó que que cada mes realiza inspecciones en el sitio.

Respecto al efecto del dragado sobre el cauce del río, Rivero insistió en que no se logran cambios visibles. Según explicó, los procesos naturales de sedimentación son tan intensos que, en temporada de lluvias, el río tiende a recuperar los niveles de sedimentos anteriores. “El dragado no ayuda mucho para ver un cambio físico en el río. Eso es algo que he sostenido siempre”, subrayó.

Pese a todo, el experto considera valiosas las labores enfocadas en la conservación de la cuenca hidrográfica del Guayas. Recalcó que estas deben ser permanentes y contar con el compromiso de todas las prefecturas involucradas. “Minimizar el arrastre de sedimentos desde la parte alta y media de la cuenca es positivo. Pero eso no eliminará la sedimentación frente a Guayaquil, porque también viene del mar”, concluyó

