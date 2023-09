Las huecas nocturnas sureñas encienden el barrio

Hamburguesas, moros con todo tipo de carnes, bandejitas, tacos y cangrejos forman parte del menú gastronómico que se ofrece en las vías principales de La Saiba y Los Almendros, dos ciudadelas del sur de Guayaquil que cada vez son más concurridas por comensales que buscan alimentarse por las noches, lo que le da más vida a los vecindarios.

Hace meses, estos sectores se volvieron las ‘nuevas huecas gastronómicas sureñas’, donde cada noche se puede observar a decenas de personas comiendo dentro de los locales o en sus carros, como si se tratara de autoexprés. Para servir o para llevar, como sea se atiende y se despacha en los más de veinte locales ubicados en la calle Dolores Sucre (Saiba) y en la Ernesto Albán (Almendros).

“La comida es deliciosa y encuentro variedad. Es como un patio de comidas, pero al aire libre. Al menos una vez a la semana vengo con mis amigos a comer y compartir un rato. Es una zona muy encendida por las noches. Este tipo de convivencia, que parece que ya se había perdido, ha renacido y me encanta”, comentó Emilia Rocafuerte, residente del barrio Centenario. Cuenta que conoció esta zona hace apenas un año. “Unos amigos compartieron sobre uno de estos nuevos sitios en redes sociales y me prometí venir. Las luces que adornan los espacios me llamaron la atención y desde que vine me he hecho cliente fiel. Antes no venía a este sector, no por miedo, sino porque no encontraba razones para hacerlo”, resaltó la joven mientras comía una hamburguesa en uno de los locales de la Dolores Sucre.

Ofertas. Uno de los locales de la zona ofrece chancho a la barbosa. Decenas de clientes son atraídos por ese platillo. Gerardo Menoscal

En los más de diez restaurantes que están ubicados en ese tramo de la calle, decenas de clientes esperaban dentro de sus vehículos parqueados para ser atendidos; en otros, los comensales ya degustaban sus platos preferidos, en medio de la camaradería entre los clientes y empleados. Por ratos solo se escuchaba música y risa. Era como estar en Urdesa, hace 20 años, reconocieron los ciudadanos. “He venido tantas veces a comer que ya los chicos (trabajadores) se han vuelto mis ‘panas’. Te atienden bien y te despachan excelente. Conversamos de todo un poco, se suma la gente del entorno. Es como si todos fuéramos del mismo barrio”, comentó Mauricio Candell, quien se encontraba en el sitio junto con su dos hijas y su esposa. “Yo me pedí una bandejita, mis hijas pidieron tacos y mi esposa come en el local de al frente algo más ‘light’. Eso es lo chévere, aquí hay de todo. Ojalá en todos los barrios guayaquileños la vida pueda despertar a través de las huecas”.

Jorge Espinoza, propietario de Upito Recargado, uno de los locales que vende más de 200 platos al día, señala que muchos clientes ya son fieles. “Creo que el secreto, es el buen trato y la seguridad que se trata de dar. Hay buena onda y entre todos nos cuidamos, que es lo más importante. Además la policía pasa constantemente, siento que todos estamos trabajando a favor de la recuperación del entorno”, consideró.

Variedad Los precios de los platos van desde los $ 3 hasta los $ 10. La comida rápida es lo que más se ofrece en los locales. También hay centros de diversión nocturna.

Guillermo Morocho destacó que una de las razones por las que visita el sitio es la seguridad que siente en los negocios. “La policía pasa a cada rato, además algunos locales tienen seguridad privada y hay cámaras por todos lados. Sabemos que hoy Guayaquil está peligroso, pero al menos estas protecciones nos invitan a salir de casa, que es algo que ya no hacíamos”, reconoció Morocho. Cerca de las 21:00 del pasado jueves llegó con cinco compañeros del trabajo a comer.

En la calle Ernesto Albán el escenario es similar, pero la variedad es lo que prevalece. Cangrejos, sushis y hasta chancho a la barbosa. Justo en la intersección con la avenida 7 se concentra la mayor cantidad de locales. “Aquí se atiende de domingo a domingo de 16:00 a 00:00. Ya la gente sabe que puede encontrar un lugar abierto. A veces hay tanta gente que parece que estuviéramos en una fiesta y eso nos alegra. Nos sentimos además cuidados”, expresó Diana Rodríguez, propietaria de Mr. Grill.

A esta zona no solo llegan comensales del sur, también gente del centro, del norte, de La Puntilla (Samborondón) o La Aurora (Daule). “Vivo en La Joya, pero soy amante de algunos locales que solo hay por aquí. Los conozco porque hace unos años viví por aquí. Uno sale del barrio, pero el barrio no sale de uno”, bromeó Daniel Cedeño, junto con un grupo de amigos que también llegaban de Daule. “Les estoy enseñando lo bueno de la comida”, añadió.

Para todos, sería un sueño que en el resto de barrios guayaquileños se perciba lo mismo. Urdesa, como lo publicó EXPRESO, lo logró meses atrás en la avenida del Rotarismo; al igual que Los Ceibos, en la avenida Leopoldo Carrera, donde se ve a las familias caminando sobre las veredas, disfrutando. Conviviendo.

“Hay zonas puntuales que, pese al delito que nos agobia, le apuestan al hecho de que Guayaquil no muera. Eso es de valientes. Por eso creo que hay que sumarse a apostar por las huecas, los bares o restobares, para demostrarles a los que quieren apagarnos que los buenos somos más... Si las autoridades apoyan estos proyectos, si apuestan por crear corredores gastronómicos, podríamos recuperar nuestra identidad, que es ser una ciudad festiva...”, puntualizó Marjorie Carriel, residente de Los Ceibos.

Alternativas. Algunos prefieren comer en el interior de sus carros. Gerardo Menoscal

Urdesa y los ceibos, de vuelta al barrio

Las avenidas del Rotarismo, en Urdesa, y la Leopoldo Carrera, en Los Ceibos, como ha publicado ya este Diario, son claros ejemplos de sectores con propuestas gastronómicas que, además de cubrir las necesidades de los habitantes, entretienen y se convierten en puntos fijos de encuentro.

En la mencionada arteria de Urdesa son varios los negocios que hacen que durante el día y la noche los clientes lleguen en familia o entre amigos en busca de postres, desayunos, cerveza artesanal o comida típica y fusión. “Antes esta era una zona abandonada, pero hoy tiene vida. Hay varios locales que hacen que la zona reviva. Me encanta, simplemente me encanta que Urdesa esté recuperando su esencia”, indicó Daniela Santana, moradora que destacó también que la avenida Víctor Emilio Estrada, aunque le ha costado, está nuevamente despertando.

Mientras que en Los Ceibos, a lo largo de la Leopoldo Carrera hay cada vez más rincones que agrupan varios restaurantes, lo que hace que las familias logren unirse. “En esta zona hay muchas cafeterías, pizzerías, comida italiana y de autor. Con mi familia solemos reunirnos aquí. Los Ceibos es una ciudadela hermosa. Últimamente se han registrado robos y, claro, eso nos asusta; pero para evitar que nos volvamos a encerrar, la policía debe actuar y hacerlo bien. Si este es un nicho más para convivir, nadie debe dejarlo morir”, piensa Estefanía Carpio, residente de esta ciudadela.

