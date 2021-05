Guillermo Peñalosa: “La recreovía debe conectar al pobre con el rico en la ciudad”

Esta semana, Guayaquil fue la sede del Segundo Congreso Internacional de Parques Urbanos de Sudamérica. Peñalosa, también presidente y embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos, participó de la jornada, que fue virtual, para hablar precisamente de la importancia de estos espacios. Desde Toronto (Canadá), él dialoga con EXPRESO sobre los beneficios de tenerlos, multiplicarlos y preservarlos.

Para este asesor urbano internacionalmente conocido, que hace apenas dos años visitó el Puerto Principal para dar consejos de planificación urbana, movilidad y arborización al Cabildo, hablar de parques, ciclovías, veredas, derecho a la calle, arte..., más que una pasión, es una necesidad. Para el también excomisionado de Parques, Deportes y Recreación en Bogotá (Colombia), estas son temáticas que deben pasar de la teoría a la práctica y que deben priorizarse. Y que son tan importantes como el hecho de tener un censo y no una estimación, como todavía pasa en Guayaquil, de la cantidad de árboles con los que cuenta una ciudad.

¿Por qué en la pandemia los parques recién han sido valorizados por muchos en la sociedad?

Porque si algo bueno nos dio esta pandemia, fueron esos binóculos que nos permitieron ver cosas que ya existían, como la inequidad y la falta de parques. Hoy estos han tomado importancia porque antes se pensaba que solo servían para jugar y divertirse, lo que está bien y es muy importante, más aún para los niños que en ellos aprenden a socializar; pero además se sabe que son un tema de salud pública, un sinónimo de salud física y mental. Lamentablemente en la pandemia, a nivel mundial, también se pudo ver que donde viven los ricos es donde hay muchos parques y árboles, y donde viven los pobres, no.

Tener carros en las aceras es un insulto a la democracia. Estas deben ser libres, iluminadas, seguras.

Es decir, que en las zonas vulnerables los parques deben ser entonces una prioridad...

Por supuesto que sí. Antes se tendía a pensar que en los barrios pobres no había que construir parques porque son tantas las necesidades, que allí los habitantes no tenían ni tiempo para jugar. Pero eso es mentira. Cuando una persona vive en una casa de 35 metros cuadrados, ahí no vive, ahí duerme. Vive afuera, por lo que necesita de áreas verdes, ciclovías y veredas, que son los sitios donde se conocen los vecinos y juegan los niños. De hecho tener carros en las aceras es un insulto a la democracia. Es aquí por lo tanto a donde se debe apuntar, y eso no es cuestión de presupuesto.

Jornada. A decir del experto, lo recomendable es que todos los espacios cuenten con camineras. Así, hace énfasis, las familias y visitantes se animarán a caminar al tener la estructura. Archivo

¿Entonces de qué?

De decisión política, puesto que plata siempre hay. El tema es si para las autoridades el tema es importante. Cuando estuve a cargo de los parques en Bogotá construí más de 200 parques y nunca se habían construido más de 20 en un año. Mi hermano, que fue alcalde de esa ciudad, en su gestión construyó más de 1.000 ¿Cómo se lo logró? ¿Qué pasó? Se priorizó. Esto es, que en lugar de construir calles para los carros, se levanten parques que son calidad de vida, felicidad. Hoy estos son igual de importantes que una calle, una escuela, una biblioteca. En Guayaquil, sin embargo, sé que las autoridades están invirtiendo en la construcción de puentes elevados...

Peñalosa hace hincapié en que se aprovechen todos los espacios públicos, grandes y pequeños. Hace un llamado a que en ellos se realicen actividades que faciliten la integración. Cortesía

¿Y no debe ser así?

Con esos mismos millones que se pretenden invertir, se podría construir una cantidad enorme de parques en los barrios más vulnerables: pequeños o grandes, se necesita de ambos. Si uno invierte en un paso elevado para vehículo, donde ni siquiera hay ciclovías o cabida para la Metrovía, hay que analizar qué es lo más importante. Si hablamos de la Metrovía, por ejemplo, esta además de estar conectada con todos los puntos y redes del servicio en la ciudad, debe tener un carril sí o sí exclusivo, jamás compartido. Si los carros privados entran, esta pierde la eficiencia. La Metrovía puede ser igual de eficiente que un tren subterráneo , si tiene carril exclusivo. Hay que pensar en detalles como estos. La era pos-COVID debe invitarnos a eso. Supe que en Guayaquil los domingos, en algunas zonas, se estaban cerrando las calles para que las ocupen las familias, los ciclistas, los niños, y eso lo aplaudo. La actividad, la recreovía, debe seguir, pero con ciertas reformas.

¿De qué tipo?

Debe haber conectividad. En estas recreovías que se realizan en la ciudad, es vital conectar a los pobres con los ricos, hay que hacerlos sentir iguales. Los dueños y presidentes de las empresas y sus hijos deben encontrarse con sus trabajadores de sueldo mínimo y sus familias, como iguales. Eso no ocurre en ninguna parte de Guayaquil y tampoco de Bogotá. En ambos sitios, la gente vive, estudia y come en sitios distintos. Pero eso los domingos, con esta actividad se puede evitar, interconectando los sectores. Creando nuevas rutas.

La gente pobre necesita de aceras y parques aun más que la gente rica, estas obras deben ser una prioridad.

¿Ha funcionado en el mundo?

Lo ha hecho y en zonas donde la segregación era inmensa. En Guadalajara (México), existe una avenida de 12 kilómetros en la que nadie se juntaba hasta que hicimos actividades como las que ahora hace Guayaquil. El resultado fue que ahora son 65 kilómetros de vía en los que todos se integran, son más de 400.000 personas cada domingo y es bellísimo. Esta actividad es magnífica porque el costo de hacerla es mínimo y el beneficio de integración, máximo, y nos recuerda que la calle es un espacio que puede tener distintos usos.

Actividad. Por la pandemia, la ciclovía recreativa se ha suspendido en la ciudad de forma temporal Expreso

- Hablando de los parques, ¿qué rol juega en ellos la comunidad la iluminación? ¿Cómo evitar el robo de luminarias? Este, un problema común en la ciudad.

- La iluminación juega un papel importantísimo. La mejor universidad de Colombia, que es la de Los Andes, hizo un estudio que determinó que iluminación en los parques y canchas mejoró sustancialmente la seguridad en Bogotá. Pero no solo en estos espacios, sino en todas las cuadras de sus alrededores. Un parque bien iluminado es un lugar comunitario. Un parque con gente ahuyenta al ladrón. Involucrar a la comunidad, evitará entonces los robos. La participación ciudadana, la pertenecía, el compromiso, la identidad, ayudan a que no roben más.

Peñalosa pone como ejemplo lo logrado en Colombia (foto) y antes no pensado. Priorizar obras y dar cabida a las áreas verdes. Cortesía

En Guayaquil, aún se desconoce la cifra real de los árboles con los que contamos. ¿En qué nos afecta eso como ciudad?

Saber con cuántos árboles contamos, de qué variedad son, cuál es su edad, nos permite planificar, saber cuáles están enfermos y rescatarlos, y más aún saber qué tenemos y qué nos hace falta. Otra vez volvemos al tema de priorizar y nunca es tarde para hacerlo. En Melbourne (Australia), años atrás también se desconocía esa cifra, pero cuando las autoridades optaron por dar el paso, no solo que los contabilizaron, sino que les colocaron una placa que, entre otra información, incluía un correo al que se le podía escribir al árbol. Sí, al árbol. Las autoridades contrataron personal para que les respondan a quienes les escribían y aún lo hacen. ¿Y qué se logró? Valorar la especie, amarla.

Hoy tener un parque es tan importante como tener calles, iluminación, una biblioteca...

¿Cuántos árboles necesita una comunidad para vivir en un ambiente idóneo?

Para vivir bien, según el concepto que promueve el decano de la Universidad de British Columbia en Vancouver, la más especializada en estos temas, uno debe tener 3 árboles frente a su casa; en el barrio, el 30 % del espacio debe estar ocupado por ellos; y la distancia máxima que debe existir entre una vivienda y un parque no debe superar los 300 metros. Si no se cumple esto, no estamos bien. Lamentablemente si uno cree que los árboles no hacen otra cosa que adornar al paisaje, nadie va a invertir en ellos. En Guayaquil, se lo hará cuando se reconozca que con su presencia se puede hasta bajar la temperatura en seis grados. Y si hablamos de inversión, en este rubro es vital incluir la creación de programas que inviten al ciudadano a apropiarse de los espacios. En Estados Unidos, ha funcionado reunir al adulto mayor en los parques para tejer, y no necesariamente porque les guste. Mujeres y sobre todo hombres están ahí para hacer amigos. Y es fascinante, porque esa acción, al igual que la aparición de ‘viejotecas’, que en el mundo se desarrollan también en los parques, está eliminando tabúes. Y eso es gratificante.