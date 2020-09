La ciclovía recreativa reunió a más de 600 personas durante tres horas

La primera ciclovía recreativa de Guayaquil que estaba prevista que se desarrolle hasta las 16:00, de este domingo 20 de septiembre, solo duró tres horas.

Debido a la ceniza que cae en Guayaquil, debido a la erupción del volcán Sangay, ubicado en la Cordillera Real, en la provincia de Morona Santiago a 30 kilómetros de Macas, se suspendió el evento que había arrancado a las 09:00, desde la avenida Isidro Ayora, entre Agustín Freire y Teodoro Alvarado, junto al Parque Samanes, en el norte de Guayaquil.

Estas vías fueron cerradas temporalmente al tránsito de vehículos motorizados, para dar paso a la primera ciclovía recreativa que forma parte de la semana de la Semana de la Movilidad que concluirá el próximo martes.

#ATMinforma • DEBIDO A LA CAÍDA DE CENIZA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL EVENTO “CICLOVÍA RECREATIVA” QUEDA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO. — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 20, 2020

El encuentro fue organizado por la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible del Municipio de Guayaquil (MMUS), la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), y el colectivo ciudadano Masa Crítica Guayaquil.

El objetivo fue incentivar el respeto a quienes tienen prioridad en las vías: peatones y ciclistas.

Durante las tres horas que se desarrolló el evento, decenas de personas pudieron hacer deporte, pasear y participar en actividades recreativas.

Algunas personas pasearon en sus bicicletas junto a sus mascotas. Christian Vinueza / EXPRESO

Andrés Macías, quien habita en Sauces IV, acudió al encuentro en compañía de sus hijos Daniel y Josué, de 7 y 8 años, respectivamente. Lo hizo a bordo de su bicicleta que, según dijo, casi nunca la utiliza para transportarse, debido al temor de ser atropellado en la calle.

“Esta actividad me da la oportunidad no solo de hacer uso de este vehículo, mientras me ejercito, sino también el poder pasear en familia sin el temor de ser arrollado por algún automotor”, manifestó el ciudadano al recordar los últimos accidentes de tránsito donde algunos ciclistas han perdido la vida.

Esta ciclovía recreativa se convierte en la primera edición anual desde que, en julio pasado, se aprobara la ordenanza para el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad en Guayaquil, recordó Gina Galeano, presidenta de la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible, mientras compartía con decenas de ciclistas y patinadores que acudieron al lugar.

Uno de ellos fue Mariuxi Luna, líder de colectivo Guayakill Patina, quien mostró su complacencia por la acogida que estaba teniendo el evento, ya que hasta las 12:00 habían participado más de 600 personas.

Después de tres horas de diversión, la ciclovía recreativa tuvo que suspenderse. Christian Vinueza / EXPRESO

“Estas actividades tienen la finalidad de crear conciencia en la necesidad de compartir las vías y que haya un respeto por los peatones y para quienes usan otro tipo de vehículo para movilizarse que no sea necesariamente un automóvil”, resaltó.

Álvaro Miranda, coordinador de movilidad de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explicó que se habilitaron nueve kilómetros para que ciudadanía pueda recrearse libremente.

A lo largo de este trayecto, la entidad de tránsito colocó los conos que dividieron los carriles para que, por un lado circulen los automotores y por el otro las bicicletas y peatones. Cerca de 60 agente de tránsito vigilaron que esta actividad se desarrolle sin contratiempos.

Decenas de niños aprovecharon la mañana para hacer volar sus cometas y otros para recrearse con algunos juegos como la rayuela.

No obstante, después del medía, estas actividades tuvieron que suspenderse para cuidar la salud de los participantes y para no exponerlos a la caída de la ceniza.

Gina Galeano, de la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible, informó que se está analizando la posibilidad de realizar estas jornadas por lo menos una vez al mes y en diferentes partes de la ciudad, para que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de participar.