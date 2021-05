Empresa contratista: “Fue una poda drástica, pero no dejamos sin hogar a las aves”

Limanparq S. A. es la empresa a la que el Municipio de Guayaquil adjudicó un contrato por $ 176.044 para la poda en diferentes sectores del norte de la ciudad, como Alborada, Orquídeas y Guayacanes. Y es en esta última ciudadela que la compañía, cuyo objeto social es prestar servicios de mantenimiento y limpieza general, realizó la semana anterior uno de estos trabajos, que causó indignación.

En total fueron ocho árboles de acacias los podados. Pero los moradores denunciaron que algunas garzas tenían nidos y que estos fueron derribados en la acción, dejando a las aves silbando entre un tumulto de ramas, buscando lo que fue su casa. Allí, al menos cinco polluelos tuvieron que ser rescatados.

Luego de la poda mal realizada en la ciudadela Guayacanes, ciudadanos y expertos cuestionan que el Municipio de Guayaquil no cuente con una correcta planificación sobre esta actividad.



Sergio Reyna, administrador de la empresa contratista, admite a EXPRESO que la poda realizada fue “drástica”, pero rechaza que se dejó sin hogar a las especies, aunque reconoce que estas corresponden a esta área verde.

“Pertenecían al parque, pero no estaban en los árboles. El personal indica que vio un nido en el piso. Había montículos de basura que no habían sido desalojados. Fue un error de la empresa, ya que Urvaseo no tiene la capacidad suficiente para toda la cantidad de desalojo de las entidades que prestan servicio al Municipio”, argumenta.

Pero hay videos e imágenes donde se ve a aves entre las ramas. Reyna justifica que las especies estaban allí “escondidas”, ya que previamente los trabajadores vieron que deambulaban por el sector. “Se dijo que los animales cayeron, pero no es así. Nosotros al momento de ver un nido paralizamos la poda”, asegura.

En un reportaje anterior de este Diario, ambientalistas y ciudadanos alertaron de que en diferentes sectores de Guayaquil se repiten estos escenarios, aunque en su gran mayoría no son denunciados. No solo ocurre con aves, sino también con iguanas.

Ante ello, se consultó al administrador si el personal tiene experiencia en estos trabajos, teniendo en cuenta que en Guayaquil no existe una ordenanza de arbolado urbano y manual de poda técnica como lo hay en otras ciudades.

Consecuencia. Polluelos fueron rescatados tras la poda en Guayacanes. Cortesía

A su juicio, la empresa cuenta con ingenieros agrónomos que hacen la parte técnica y operativa en el campo, y que están al frente de tres grupos de trabajo. “La poda la realiza gente experimentada que sabe utilizar motosierras, se ponen los equipos de seguridad adecuados, ya sea al subirse al árbol o carro canasta”, subraya, al recordar que para este trabajo no se contrató a otra compañía o personal.

Y respalda su contestación diciendo que Limanparq S. A. no es novata en este tema, ya que lleva trabajando con el Municipio desde hace tres años, tiempo en el que ha podado aproximadamente 3.000 árboles en toda la ciudad.

De acuerdo con el Portal de Compras Públicas, este nuevo contrato fue adjudicado en marzo pasado y tiene una duración de 120 días. Desde entonces ya van alrededor de 200 especies podadas.

Xavier Salgado, presidente de Medio Ambiente Sustentable, advierte que estas acciones ocasionan un perjuicio para el ecosistema de los parques, porque estos espacios sirven de hábitat para especies silvestres. Y lamenta que no exista una línea estratégica para la poda y que dé cuenta de las especies que habitan, ya sea dentro de un parque, bosque protector o avenida.

Tras la poda, algunas aves permanecieron en la cerca del parque. Cortesía

“Hay que levantar información y determinar si existe o no un hábitat. Si existe uno, no puede haber poda, ni peor talar un árbol. Hay que tomar determinaciones en las empresas y capacitarlos”, analiza Salgado, quien hizo un llamado a la dirección de Áreas Verdes para llevar al frente esta cruzada.

El urbanista Luis Alfonso Saltos emite un comentario similar. Hace énfasis en las observaciones con sustento técnico que fueron presentadas en la administración anterior, y sugiere nuevamente que se incorpore en el diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la problemática real del componente ambiental y manejo de espacios públicos.

“Que el Concejo Cantonal trabaje en una ordenanza sobre manejo y mantenimiento del arbolado urbano. Que se cree un manual para la poda enfocado a las especies y tipos de árboles en la zona urbana de Guayaquil. Priorizar el diagnóstico proambiental en todos los proyectos municipales”, puntualiza Saltos.

Hecho. Al menos cinco polluelos fueron rescatados. Amelia Andrade / Expreso

En tanto, el Cabildo anunció que se impondrá una multa del 1 % del valor del contrato por cada día de no desalojo de residuos de poda, y el inicio de un proceso administrativo sancionador en una de las comisarías municipales en contra de la empresa. La audiencia se ha fijado para el próximo lunes, a las 10:00.

En busca de una respuesta sobre cómo es el proceso de contratación de las empresas dedicadas a esta actividad, el Municipio argumentó que esta fase se basa en el sistema de contratación pública, “cumpliendo con los principios, normas, procedimientos y mecanismos establecidos por la ley”.

Asimismo, que el personal debe tener experiencia en trabajos de silvicultura, o en mantenimiento de áreas verdes.