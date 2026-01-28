Expreso
Madrid fusión
Manabí y Guayas aliaron su gastronomía para este festival.CORTESÍA

Guayas y Manabí sirvieron 6.000 degustaciones en el congreso Madrid Fusión 2026

La delegación técnica de 20 profesionales presentó más de 40 platos diarios para posicionar el producto local ante críticos

Las provincias de Guayas y Manabí concluyeron su participación en el congreso gastronómico Madrid Fusión 2026 este 28 de enero, tras presentar más de 40 preparaciones diarias y servir un total de 6.000 degustaciones a especialistas del sector en España.

La oferta técnica de Guayas y Manabí

La delegación, integrada por cerca de 20 chefs y técnicos, ejecutó una programación de ocho salidas diarias por provincia que incluyó oferta de platos salados, dulces y exhibición de productos emblemáticos.

Madrid fusión
Stand de Guayas y ManabíCORTESÍA
Durante los tres días del evento, el stand de la costa ecuatoriana funcionó como un punto de exhibición técnica para medios de comunicación españoles y especialistas internacionales. Entre los asistentes se registraron visitas de Miguel Pereda, director de marketing de la Guía Michelin, y chefs con estrella Michelin como Xune Andrade y Elio Fernández, quienes conocieron la trazabilidad de insumos como el cacao y el banano.

La propuesta de Guayas, liderada por los chefs Daniela Valverde y Juan Sarango, se centró en la innovación a partir de productos tradicionales. El menú técnico incluyó:

- Ceviche de camarón en emulsión de mucílago de cacao y taxo.

- Encebollado con semi crudo de atún y seco de cordero con crocante de arroz.

- Línea de chocolatería con banano caramelizado y gomitas de fruta fermentada.

Por su parte, la delegación de Manabí, encabezada por Valentina Álvarez, Fanny Vergara y Samuel Vásquez, presentó un enfoque de patrimonio gastronómico y métodos ancestrales. La oferta contempló el ceviche estilo Jipijapa, corviche de atún, tonga de gallina y viche, además de una estación de café tostado al momento. También se expusieron productos con identidad territorial como sal prieta, ají manaba, maní y queso manaba.

Marcela Aguiñaga
La prefecta Marcela Aguiñaga y su homólogo de Manabí, Leonardo Orlando, acompañaron a la delegaciónCORTESÍA
Santiago Granda, Rector del Instituto Superior Tecnológico Escuela de los Chefs, detalló que la ejecución buscó establecer contactos estratégicos con referentes del sector global. Según el directivo, la meta técnica fue demostrar que los saberes culinarios del litoral tienen un lugar sólido en la escena internacional de alta cocina.

Cada sesión contó con una contextualización dirigida, donde se produjeron aproximadamente 1.000 degustaciones por jornada, priorizando el valor del producto local y la identidad del litoral ecuatoriano.

