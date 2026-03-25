Guayaquil se alista para una velada con leyendas del merengue

Artistas icónicos del merengue de la década de los 90 llegarán a Guayaquil

Guayaquil alista una jornada marcada por la música tropical y la nostalgia. La ciudad será escenario de un encuentro que reunirá a varias figuras representativas del merengue de los años 90, en un formato que apunta no solo al espectáculo musical, sino también a la recreación de una época que marcó a toda una generación.

El evento se desarrollará el jueves 30 de abril de 2026 en el Palacio de Cristal, en la víspera del feriado por el Día del Trabajador. La propuesta, denominada Merengue Fest, busca atraer tanto a quienes vivieron el auge del merengue como a públicos más jóvenes que han redescubierto este género en los últimos años.

¿Por qué vuelve a tomar fuerza el merengue noventero?



Más allá de la presentación artística, el encuentro evidencia un fenómeno cultural: el regreso de sonidos que dominaron la escena latinoamericana décadas atrás. Canciones que siguen vigentes en espacios de entretenimiento y celebraciones ahora vuelven a presentarse en vivo con sus intérpretes originales.

En esta ocasión, el cartel incluye a figuras como Wilfrido Vargas, considerado uno de los principales impulsores del merengue moderno; Miriam Cruz, reconocida por su paso por Las Chicas del Can; Lisa M, pionera del merenhouse; y Proyecto Uno, agrupación que fusionó merengue con hip hop.

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¿Qué propone el evento más allá del concierto?



La organización plantea una experiencia temática inspirada en los años 90. La ambientación, los elementos visuales y la invitación al público a asistir con vestimenta de la época forman parte del concepto.

“Queremos que el Palacio de Cristal se transforme en una verdadera cápsula del tiempo”, señala la organización en un boletín de prensa que hizo llegar a este Diario. La intención es que la experiencia trascienda lo musical y se convierta en un espacio de recreación colectiva de una década específica.

Una noche con repertorio para distintas generaciones



La programación está diseñada para mantener actividad continua desde las 20:00. El repertorio incluirá temas que alcanzaron amplia difusión en su momento y que aún forman parte de la cultura popular.

Entre los atractivos principales destacan:

Interpretaciones en vivo de clásicos del merengue y merenhouse

Presencia de artistas que marcaron la escena tropical de los 90

Propuesta estética y temática centrada en la nostalgia

Las entradas están disponibles en TicketShow y puntos autorizados, con precios que van desde los 20 hasta los 85 dólares, fuera de impuestos.

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