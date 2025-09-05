Obras de mantenimiento en la Bahía: ¿afectarán el servicio a comerciantes y clientes?

El Municipio inició obras de mantenimiento en la Bahía de Guayaquil, que buscan mejorar la infraestructura

El Municipio prevé cerrar pasajes en horarios no comerciales como parte de un plan de seguridad tras los atentados con explosivos ocurridos meses atrás.

La Bahía, el corazón comercial de Guayaquil, empezó un proceso de mantenimiento que busca devolverle orden y mejores condiciones a las 16 hectáreas donde trabajan más de 4.000 comerciantes. Los trabajo, según indicó el alcalde Aquiles Álvarez, a través de su cuenta oficial en X, están a cargo de la Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI, junto al consorcio Generación (COR-VI S.A.), e iniciaron este 4 de septiembre.

El Municipio explicó que las obras abarcan desde pintura en portones y cambio de lonas en las cubiertas, hasta la reposición de porcelanato, reparación de puertas, tensores y canalones, así como la colocación de nuevas tapas de cunetas y planchas traslúcidas. También se contempla la rehabilitación de mallas perimetrales.

¿Habrá afectaciones al comercio?

Las autoridades municipales han asegurado que las intervenciones no detendrán la dinámica diaria de la Bahía, aunque los trabajos podrían generar incomodidades puntuales durante la jornada comercial. El plan es ejecutar las obras por etapas, con la meta de tener la zona lista antes de la temporada de lluvias de 2026.

Fernando Cornejo, presidente de la Empresa Pública Segura EP, precisó que la rehabilitación permitirá que el sector soporte de mejor manera el invierno, evitando filtraciones y deterioros en las estructuras. Paralelamente, el Municipio prevé aplicar restricciones de tránsito en horarios no comerciales para reforzar la seguridad, luego de los atentados con explosivos y artefactos artesanales registrados meses atrás en algunos pasajes.

Un contrato postergado

Álvarez señaló que este contrato estaba pendiente desde hace meses y que su ejecución se retrasó por trabas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). “Lo prometimos en nuestra visita del 14 de agosto y hoy lo cumplimos. Esto no es campaña, es administración”, dijo, al subrayar que el mantenimiento se hará de manera permanente y no como acciones aisladas.

Expectativas ciudadanas

Entre los guayaquileños hay esperanza de que estas intervenciones ayuden a que la Bahía recupere el brillo que tuvo en otros tiempos.

“La Bahía necesitaba estos trabajos. Puede ser otra vez el imán turístico que era en el pasado”, comentó Soledad Cruz. Para Nelly Jiménez, vecina de la ciudad, la intervención podría marcar un punto de inflexión: “En los últimos tres años, por la inseguridad y el deterioro, se ha quedado estancada. Recuerdo fines de semana llenos, como si fuera Navidad. Ojalá vuelva a ser lo que era antes”.

