Caen tres presuntos asaltantes en operativo policial en el norte de Guayaquil

La zona de la Atarazana, Kennedy y Alborada se encuentra atemorizada por la delincuencia

La mañana de este jueves 4 de septiembre, la Policía Nacional capturó a tres personas que se movilizaban en un vehículo reportado como sospechoso de estar vinculado a robos en distintos sectores del norte de Guayaquil.

El operativo se ejecutó en la avenida Isidro Ayora, a la altura del centro comercial Polaris, cuando uniformados del circuito Alborada identificaron un automóvil Chery rojo, señalado por el ECU-911 como el mismo que habría sido utilizado en varios asaltos dentro del distrito Modelo.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en el sector de Los Guayacanes y sus ocupantes quedaron bajo custodia policial.

Los detenidos fueron identificados como:

Josué Steven Ceider Cortez, sin antecedentes.

Samantha Yamilex Ruiz Alvarado, sin antecedentes.

Un tercer ciudadano, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Durante el registro del automotor se decomisaron los siguientes indicios:



Vehículo Chery rojo, placas GTV-2328, año 2024.

Una pistola negra con seis cartuchos sin percutir.

Un arma blanca.

Un teléfono celular.

Otros detalles del operativo y lo encontrado

El teniente coronel Jairo Burbano, jefe del distrito Modelo, indicó que los aprehendidos estarían vinculados a una serie de asaltos cometidos en zonas como Atarazana, Kennedy y Alborada.

“Este vehículo circulaba de forma sospechosa por la avenida Isidro Ayora. Tras la verificación, se comprobó que sus ocupantes podrían estar implicados en robos a transeúntes en el norte de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía que, de reconocerlos, presente la respectiva denuncia”, manifestó el oficial.

Los tres capturados fueron trasladados hasta la Fiscalía de turno en el Cuartel Modelo, donde quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.

