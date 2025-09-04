Caen tres presuntos asaltantes en operativo policial en el norte de Guayaquil
La zona de la Atarazana, Kennedy y Alborada se encuentra atemorizada por la delincuencia
La mañana de este jueves 4 de septiembre, la Policía Nacional capturó a tres personas que se movilizaban en un vehículo reportado como sospechoso de estar vinculado a robos en distintos sectores del norte de Guayaquil.
El operativo se ejecutó en la avenida Isidro Ayora, a la altura del centro comercial Polaris, cuando uniformados del circuito Alborada identificaron un automóvil Chery rojo, señalado por el ECU-911 como el mismo que habría sido utilizado en varios asaltos dentro del distrito Modelo.
Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en el sector de Los Guayacanes y sus ocupantes quedaron bajo custodia policial.
Los detenidos fueron identificados como:
- Josué Steven Ceider Cortez, sin antecedentes.
- Samantha Yamilex Ruiz Alvarado, sin antecedentes.
- Un tercer ciudadano, cuya identidad aún no ha sido confirmada.
Durante el registro del automotor se decomisaron los siguientes indicios:
- Vehículo Chery rojo, placas GTV-2328, año 2024.
- Una pistola negra con seis cartuchos sin percutir.
- Un arma blanca.
- Un teléfono celular.
Otros detalles del operativo y lo encontrado
El teniente coronel Jairo Burbano, jefe del distrito Modelo, indicó que los aprehendidos estarían vinculados a una serie de asaltos cometidos en zonas como Atarazana, Kennedy y Alborada.
“Este vehículo circulaba de forma sospechosa por la avenida Isidro Ayora. Tras la verificación, se comprobó que sus ocupantes podrían estar implicados en robos a transeúntes en el norte de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía que, de reconocerlos, presente la respectiva denuncia”, manifestó el oficial.
Los tres capturados fueron trasladados hasta la Fiscalía de turno en el Cuartel Modelo, donde quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.
