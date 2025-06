La Garzota grita por seguridad tras nuevo crimen en sus calles

La Garzota ya no es la de antes. Ni en ambiente, ni en rutina, ni en tranquilidad. Lo dicen sus vecinos, lo sienten sus comerciantes, y lo confirma lo que ocurrió este 30 de junio, cuando un motociclista fue asesinado a plena luz del día, frente a un centro comercial, en la avenida Agustín Freire.

El crimen, registrado en el sentido de la vía que lleva hacia la avenida Isidro Ayora, paralizó el tránsito y la calma. El cuerpo del hombre, presuntamente de nacionalidad venezolana, quedó tendido junto a su moto, mientras decenas de residentes y trabajadores de los locales observaban.

“Escuché los disparos desde mi patio. En ese momento solo pensé en esconderme”, cuenta Josefina Valencia, residente del sector, al lamentar el cambio que ha tenido su vecindario. “Aquí, en La Garzota, antes había vida en la noche. La gente se reunía en el parque, en los restaurantes, en los pabellones del centro comercial. Hoy, apenas unos pocos se atreven a salir y aún así lo hacen con miedo", confiesa.

La escena fue caótica. Agentes de la Policía acordonaron la zona para recabar indicios, mientras conocidos de la víctima llegaron consternados. Algunos intentaron romper el cerco policial para acercarse al cuerpo.

“¿Por qué las calles son escenario de crímenes cada vez más seguido?”

“¿Por qué las calles son escenario de crímenes cada vez más seguido?”. La pregunta la lanza Doménica Montero, habitante del sector, que denuncia que en La Garzota y en barrios aledaños como Sauces 1 y 2, los crímenes se han vuelto cotidianos. “Escuché esta mañana que el Municipio ha triplicado la inversión en seguridad. ¿Y de qué sirve si seguimos cayendo uno a uno? No hay barrio seguro”, afirma.

El crimen sucedió en la avenida Agustín Freire, en el norte de Guayaquil. ÁLEX LIMA

Y es que este mismo 30 de junio en horas de la mañana, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, entidad encargada de la seguridad municipal, aseguró en una entrevista con KCH Radio que Guayaquil ha elevado su presupuesto en seguridad de 20 a 82 millones de dólares.

Una inversión millonaria que no se refleja en las calles

Según Cornejo, cuando inició la actual administración, apenas se contaba con 700 agentes de control municipal. Para 2024, la cifra subió a 1.378. Y este 2025, con el proceso de inscripción recientemente cerrado, el número crecerá aún más.

Además, defendió, la ciudad ha apostado por la tecnología, con el fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), desde donde se monitorean alertas, se atienden pedidos de unidades policiales como la UNASE o DINASED, y se canalizan reportes ciudadanos a través de la línea 181, que funciona por llamada, WhatsApp o redes sociales.

Sin embargo, la percepción ciudadana es otra: nada mejora, advierten.

“La Garzota está de luto, y no es la primera vez. Ya no hay risas en los kioscos, ya no hay vecinos trotando de noche. Ahora hay patrullas, gritos y silencio”, dice otro residente que pide no revelar su nombre.

"¿De qué sirve invertir más, si seguimos sintiendo menos protección? Lo que pasó hoy en La Garzota pasa todos los días en otros barrios. Hoy Guayaquil está perdiendo su identidad barrial y frente a ello hay que actuar. La convivencia nuestra, la vida en el barrio, está en juego", señaló Montserrat Mendieta, residente.

