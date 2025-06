Aquiles Álvarez y su posición en ranking de alcaldes de Ecuador con mejor imagen

La firma CB Consultora Opinión Pública publicó su más reciente Ranking Nacional de Alcaldes, correspondiente a junio de 2025. El estudio, que mide el nivel de aprobación de los principales burgomaestres del país, ubica al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el primer lugar, con una aprobación del 46 %, por encima de sus pares en Quito y Cuenca.

Según el reporte, el podio de los alcaldes mejor valorados lo completan Pabel Muñoz, de Quito, con un 44,2 % de aprobación, y Christian Zamora, de Cuenca, con un 43,8 %.

En contraste, los tres alcaldes con peor imagen del país son Alexis Matute, de Quevedo, con apenas un 13 % de aprobación; Luis Chonillo, de Durán, con un 14,5 %; y Pedro Solines, de Milagro, con un 15,9 %.

La encuesta también revela los niveles de desconocimiento entre los ciudadanos. Pedro Solines encabeza esta lista: el 63,8 % de los encuestados dijo no conocerlo. Lo siguen Jhon Vinueza, de Riobamba (62,8 %), y Álvaro Castillo, de Ibarra (62,7 %).

La encuesta de CB fue nacional y se aplicó entre el 14 y el 20 de junio a 1.481 personas mayores de 18 años.

Una ciudad entre la aprobación y la crítica



Pese al primer lugar que ocupa Aquiles Álvarez en el ranking, las percepciones ciudadanas no coinciden con los números. Al menos no en Guayaquil, donde un 37,8 % de los encuestados tiene una imagen negativa del alcalde, según los mismos datos de la consultora.

Y esa discrepancia se siente en las calles. Camila Alvarado, residente de Sauces 4, no oculta su sorpresa frente a los resultados. “Me parece raro que tenga una aprobación tan elevada, si Guayaquil está destruido. No tiene calles, no tiene turismo, hay huecos por todos lados. La inseguridad nos ahorca, las calles están sucias, los barrios sin vida y encerrados. Para mí Guayaquil está mal y punto”.

Estas críticas no son nuevas. Ya en junio de 2024, la multinacional IPSOS reveló que tanto en Guayaquil como en Quito, la insatisfacción con las gestiones municipales era predominante. En esa encuesta, el 40 % de los guayaquileños desaprobaba la gestión de Álvarez, mientras que apenas el 33 % lo aprobaba. El porcentaje restante se mantuvo en silencio, una indiferencia que para expertos como el sociólogo Roberto Jaramillo pudo leerse como una mezcla de hastío, resignación y espera.

Una ciudad que, según sus habitantes, no mejora



Adrián Maridueña, ingeniero civil y catedrático, divide su tiempo entre Guayaquil y Quito. En ambas ciudades, dijo sentirse “estafado”. “Guayaquil ha retrocedido. Los pocos espacios turísticos y familiares que tenía los va perdiendo. El alcalde puede decir que hace obras, que lucha por su gente, pero la realidad es otra”, comentó hace un año.

“En el estero Salado, los barrios, los parques, en pleno centro y los mercados hay basura regada. En Cuenca, por ejemplo, ni un solo papel en las veredas. En Guayaquil los mendigos te exigen un peaje en cada cuadra. Somos el reflejo de lo que está mal”, alegó.

La percepción de abandono, falta de planificación urbana, inseguridad y deterioro del espacio público se repite entre los guayaquileños entrevistados ahora.

Uno de ellos es Pablo Arellano, habitante del sector de La Pradera, en el sur de la ciudad, que dijo que los problema ahí resumidos son los mismos. “Ha pasado un año y yo no he visto mejoría alguna. La ciudad sigue siendo exactamente la misma de hace un año, pero más gris y más sangrienta. Hay cemento por todos lados, no hay planificación. No tenemos sombra. En fin, estamos peor que antes”, precisó.

