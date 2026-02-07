Guayaquil y Durán sin agua: mira si tu sector está afectado este 8 de febrero

La suspensión será hasta de 16 horas en algunos sectores, y afectará también a Nobol este domingo

Duración del corte. Según lo anunciado, la suspensión será de hasta 16 horas en el sur de Guayaquil. Hay familias que analizan ya abastecerse con tanqueros.

Este domingo 8 de febrero, miles de familias de Guayaquil y cantones cercanos enfrentarán una interrupción del servicio de agua potable que podría extenderse hasta 16 horas. La medida forma parte de un plan técnico para realizar mejoras y mantenimiento en la planta La Toma, uno de los puntos más importantes de abastecimiento de la ciudad.

Según Interagua, los trabajos son necesarios para garantizar la eficiencia del suministro y reducir cortes inesperados en el futuro. Aunque temporales, estas interrupciones pueden afectar tanto a hogares como a comercios (ver zonas afectadas en el detalle adjunto).

Horarios de la interrupción según zona

La concesionaria detalló que la interrupción del servicio se realizará de la siguiente manera:

Norte y centro de Guayaquil, Durán y Nobol: desde las 02:00 hasta las 13:00, con una duración aproximada de 11 horas.

Sur de Guayaquil: hasta las 18:00, completando 16 horas sin agua potable.

Los horarios pueden variar según la ubicación de los reservorios y la presión de la red, por lo que algunas zonas podrían recuperar el servicio antes o después de lo previsto.

¿Por qué se hará esta suspensión?

La suspensión del servicio responde a trabajos estratégicos en la infraestructura hidráulica:

Mantenimiento eléctrico anual de la planta La Toma, fundamental para el funcionamiento de bombas y sistemas de control.

Instalación de una válvula de gran diámetro (1.000 mm) en la avenida Perimetral y 25 de Julio, que permitirá regular el flujo en sectores altos de la ciudad.

Rehabilitación de un acueducto principal de más de un metro de diámetro, clave para asegurar la distribución de agua a gran escala.

Estos trabajos, a decir de Interagua, son esenciales para prevenir fallas futuras y mejorar la estabilidad del suministro en toda la ciudad.

Recuperación progresiva del servicio

Una vez finalizados los trabajos, el retorno del agua no será inmediato ni simultáneo. El restablecimiento se realizará de manera progresiva mientras se llenan los reservorios y se estabiliza la presión en la red.

Sectores elevados o alejados podrían experimentar demoras adicionales.

Vecinos de barrios como Flor de Bastión, Sergio Toral, Paraíso de la Flor, Fortín, Pancho Jácome y Colinas de la Florida fueron notificados mediante volanteo y perifoneo sobre los horarios estimados de recuperación.

“Estamos acostumbrados a los cortes, pero este domingo será largo. Tenemos que organizar el agua para cocinar y limpiar”, comenta María Pacheco, residente de Flor de Bastión.

Impacto en la vida cotidiana

Los cortes prolongados afectan no solo el consumo doméstico, sino también:

Comercios: restaurantes, panaderías, lavanderías y otros negocios que dependen del agua deben planificar abastecimiento alternativo o ajustar horarios.

Hospitales y clínicas: si bien cuentan con sistemas de reserva, es importante verificar los niveles de tanques y bombas de emergencia.

Además, la suspensión del servicio puede alterar rutinas como preparar alimentos, higiene personal y limpieza de espacios, por lo que la planificación previa será clave.

Barrios y sectores más afectados

Aunque el corte impactará gran parte de la ciudad, algunas zonas podrían experimentar más demora o presión baja al retornar el servicio:

Norte y centro: Urdesa, Kennedy, Sauces, Guasmo, Letamendi, Tarqui.

Sur: Bastión Popular, Flor de Bastión, Colinas de la Florida, Puerto Hondo.

Cantones cercanos: Durán y Nobol también tendrán interrupciones parciales del suministro.

Vecinos de zonas altas o alejadas deben prepararse con suficiente agua para consumo y limpieza básica.

Consejos prácticos para enfrentar el corte

Para minimizar los efectos de la interrupción, Interagua y expertos recomiendan:

Abastecer agua con anticipación: llenar tanques, botellas y recipientes para uso doméstico.

Priorizar el consumo humano: reservar agua limpia para beber y cocinar.

Evitar el uso de electrodomésticos que demanden agua, como lavadoras, lavavajillas y sistemas de riego.

Mantenerse informado: seguir las cuentas oficiales de Interagua y comunicados de prensa para conocer el estado del suministro.

Almacenar de forma segura: cubrir los recipientes de agua para evitar contaminación.

Comercios y restaurantes pueden considerar comprar agua embotellada o activar tanques de reserva, mientras que familias con niños, adultos mayores o mascotas deben planificar el consumo y almacenamiento con anticipación.

Recomendaciones especiales por tipo de usuario

Familias con niños y adultos mayores: llenar recipientes para higiene básica, asegurarse de tener agua potable suficiente y planificar comidas sin depender de agua corriente.

Pequeños comercios: ajustar la producción de alimentos o servicios que requieran agua, y prever reservas de emergencia.

