Guayaquil: La ciudad se ve afectada por la creciente falla de semáforos

Haciendo luces o pitando, así algunos conductores tratan de avisar a los transeúntes u a otros conductores que van a cruzar la intersección, ya que el semáforo no funciona. Algunos, no todos. Sin embargo, la ciudadanía teme a que esta falta de señalización pueda ocasionar accidentes viales.

Guayaquil: A los senderos del Parque Samanes les urge atención Leer más

Ricardo Flores trabaja como ebanista en el sur de Guayaquil y cuenta a EXPRESO que los semáforos de las avenidas Los Ríos y Esmeraldas no sirven; pero esto no es nuevo, sino que “es de toda la vida”. Para él, esta situación es un problema. Teme al momento de cruzar la calle, porque los automóviles pasan a velocidad y por lo general “no se puede ni pasar”. Ellos no respetan, dice indignado mientras señala cómo los conductores no les da valor al cruce peatonal. Esta dinámica se repite a lo largo de esta avenida.

Un peligro para el peatón

Aaron Oviedo es estudiante y ciclista. Aunque él dice que puede cruzar por el paso cebra, le es dificultoso hacerlo sin el semáforo prendido, ya que los automóviles pasan rápido y teme que no respeten que él tiene preferencia como peatón. Señala que cuando los semáforos funcionan, “los conductores siempre se estrellan; los buseteros especialmente chocan a los carros, porque no respetan las señales. Para él cruzar, mira a todos lados y espera que la avenida esté sin autos a la vista.

LEA TAMBIÉN: Ir hacinados en el transporte público, como hábito urbano

Aaron Oviedo teme cruzar por la avenida Los Ríos y Francisco de Marcos y Crespo, ya que los conductores sin semáforos funcionando, no respetan al peatón. Flor Layedra Torres

Es complicado cruzar la calle por el paso peatonal, nadie quiere dar paso y aquí ocurren bastantes accidentes. Creo que deberían cambiar esos semáforos, siempre se dañan. Ricardo Flores Ebanista

El guitarrista Polito Figueroa trabaja en esta zona y la considera peligrosa porque la mayoría de las personas conducen a velocidad y esto “es peligrosísimo para el peatón”. Y es que el que quiere cruzar debe esperar a la voluntad del conductor, porque no respetan el paso cebra y les pitan, a media cuadra, antes de cruzar el semáforo apagado, para que no intenten pasar.

Sin embargo, el semáforo para el cruce peatonal de la calle Cristóbal Colón y avenida Los Ríos tampoco funciona. Figueroa denuncia que a veces está arreglado y otras no. Esta intersección es muy concurrida porque en estas calles hay locales de comida y comerciales. Muchas personas intentan cruzar las calles con bolsas en las manos o con sacos en las cabezas.

LE SUGERIMOS LEER: Guayaquileños exigen arte y eliminar los mensajes políticos del espacio público

Los carros que cruzan las intersecciones a través de una calle secundaria deben hacerlo con cuidado de quienes transitan por las calles principales; algunos pitan antes de cruzar un semáforo apagado. Flor Layedra Torres

Esto es un descuido por parte de las autoridades locales, porque si tienen un personal adecuado o profesional, qué les costaría pasar un ratito por aquí y arreglar los semáforos. Polito Figueroa Guitarrista

Peligro para quienes transitan por las calles secundarias

Pero este peligro no solo lo enfrentan los peatones, dice Vicente Alexander. El motociclista cuenta que para cruzar la calle debe estar siempre pendiente de que no pasen autos, más si va con niños en la moto. “El presidente (Daniel Noboa) dijo que no se iba a ir la luz y se va la luz en los semáforos; eso se ve mal. No es posible que pase esto”.

Sin embargo, para Vicente Alexander es menester que la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) envíe personal de la entidad a que estén en los sitios donde esta señalética no funcione porque “aquí ni se los ve”. Con él están de acuerdo la ciudadanía que conversó con este Diario.

LE INVITAMOS A LEER: Guayaquil entre dos polos: uno muy sucio y otro limpio

Por la delincuencia que hay en este sector (avenida Los Ríos), uno debe pasar rápido la intersección, con el peligro de que un carro nos choque; el semáforo no vale. Vicente Alexander Motociclista

Otros sitios sin semáforos operativos



Pero el problema no solo radica en este sector; en la avenida Venezuela también los semáforos no funcionan. En diferentes tramos de la avenida Quito, este inconveniente también se repite. Aquí, este arterial vial tiene siete carriles; los automóviles van a velocidad.

Pero el problema no solo radica en este sector; en la avenida Venezuela también los semáforos no funcionan. En diferentes tramos de la avenida Quito, este inconveniente también se repite. Aquí, este arterial vial tiene siete carriles; los automóviles van a velocidad.

Otra vía rápida en la ciudad es la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de la urbe, y aquí, a la altura de centros educativos escolares y de educación superior, el semáforo que regula el tráfico vehicular ni peatonal funcionan. Varias personas que deben cruzar esta vía de cinco carriles o esperan a que no pase un automotor o se arriesgan y pasan esquivándolos.

PODRÍA LEER: Guayaquil: Urge el soterramiento de los cables

En diversos tramos de la avenida Quito los semáforos lucen apagados. Esta vía es una de las más transitadas de la urbe porteña. Flor Layedra Torres

Guayaquil: Falta de señales en los puentes produce daños en los tableros Leer más

Un peligro para los estudiantes

Una ciudadana no deseó identificarse, pero manifestó que “no me parece que aquí, al menos que son zonas escolares, donde los autos no respetan a los estudiantes que deben cruzar la avenida, los semáforos sigan dañados”. Para ella, el que no haya semáforos ni un agente de la ATM representa un peligro porque mucha gente conduce en esta avenida “como si fuera una autopista, cuando no debería ser así. Nosotros necesitamos semáforos; todos, los adultos y los niños, necesitamos cuidar nuestra vida al cruzar las calles”.

La señora declara que no solo estos semáforos están dañados, también lo están los ubicados debajo de los puentes del sector de La Florida norte y de la Cooperativa Juan Montalvo. “La gente ya está harta y cansada de que aquí no existe el alcalde porque no está pendiente de lo que la ciudadanía requiere; debe poner más asunto en la ciudad, que ponga orden”.

LEA TAMBIÉN: Guayaquil, una ciudad con lugares turísticos por explotar

El semáforo del lado izquierdo de la avenida Isidro Ayora, sentido norte-sur, está averiado; solo funciona la luz roja. Flor Layedra Torres

RELACIONADAS Guayaquil clama por innovación en medios para turismo inclusivo

En la intersección de las avenidas Isidro Ayora y Benjamín Carrión, de sentido norte-sur, el semáforo del lado izquierdo está averiado. Las luces amarillo y verde no se prenden.

A criterio de Oviedo los semáforos necesitan mantenimiento. Flores denuncia que este problema es frecuente en la avenida Los Ríos. “Siempre arreglan, pero se dañan. No sé por qué no los cambian”. EXPRESO consultó sobre estos daños a la ATM; hasta el cierre de la edición no se pronunció.

Peligro. La ciudadanía denuncia que hace un mes, en las calles Ernesto Albán y Tulcán, los semáforos no funcionan. La gente cruza agarrada de las manos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!